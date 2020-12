Así es la vida de la familia de Selena Quintanilla en la actualidad sin la presencia de la cantante

El 31 de marzo de 1995 se apagó la estrella de Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex que estaba en el mejor momento de su carrera, dejando devastados a sus millones de seguidores y por supuesto, a su familia.

Transcurridos 25 años después de aquel suceso, muchas cosas han cambiado y los integrantes de ls agrupación que la acompañaba en los escenarios, Los Dinos, tomaron un nuevo rumbo, al igual que sus progenitores, tratando de seguir adelante con el recuerdo de la cantante.

La familia de Selena en la actualidad

A.B Quintanilla

"El resto es historia, no del tipo que la familia esperaba o quería, pero tenemos que lidiar día a día”, escribió el compositor en una publicación de Instagram recordando el asesinato de su hermana.

Y es que para él, el mayor de los tres hijos de Abraham y Marcela Quintanilla, seguir adelante fue difícil y tras su ocaso, lo han perseguido muchas polémicas.

AB Quintanilla y sus padres en la actualidad. - Instagram @abquintanilla3

De acuerdo con ABC Noticias, continuó su carrera en la música con la exitosa agrupación Kumbia Kings, de la que se tuvo que separar dramáticamente por problemas legales y en 2006 fundó la banda Kumbia All Starz.

Hoy tiene 56 años y ocho hijos producto de cinco matrimonios. Una de sus controversias más significativas es que en 2017 fue perseguido por la justicia por no pagar la manutención de sus hijos, reseñó la fuente.

Suzette Quintanilla

Por otro lado, la baterista del conjunto y hermana mayor de la intérprete de "Como la flor" dejó la industria y se dedicó a cuidar el legado de Selena.

Suzette Quintanilla en la actualidad. - Instagram @suzettesyld

Está a cargo de la fundación que lleva el nombre de la oriunda de Texas, dedicada a proveer educación a niños de bajos recursos, administra el museo en Corpus Christi y su la línea de maquillaje distribuida por MAC.

Sobre su vida personal, se casó en 1993 con Bill Ariaga y tienen un hijo juntos, llamado Jovan.

Marcela y Abraham Quitanilla

Para los padres de la también empresaria y diseñadora de modas, digerir la noticia no fue sencillo.

Abraham fue el primero en sospechar que algo andaba mal cuando el día de su muerte no se presentó a las grabaciones del álbum en inglés, Dreaming of you, lanzado póstumamente más adelante.

Como manager y mandamás en su carrera, no dejó que su nombre se desvaneciera y fue el primero en impulsar la Fundación Selena.

Los padres de Selena actualmente. - Instagram @suzettesyld

De igual manera, se encargó de producir la película biográfica estrenada en 1997 que personificó Jennifer Lopez, al igual que ha hecho en el presente con la serie de Netflix.

Su madre, Marcela, se ha mantenido fuera del ojo público y muy reservada respecto a su vida personal.

Chris Pérez

El que fue su esposo por tres años y ese "amor prohibido" que tuvo que luchar contra viento y marea para estar con la artista, Chris Pérez, se mantuvo en la música en su rol de guitarrista.

Emprendió una banda con su nombre desde 1999 hasta 2009 y después la cambió de nombre a "The Chris Pérez Project", en compañía del cantante Angel Ferrer, confirmó el citado medio.

Chris Pérez en la actualidad. - Instagram @chrispereznow

Volvió a encontrar la ilusión en otra pareja, Vanessa Valladares, con quien se casó y tuvo dos hijos pero terminó divorciándose de ella en 2008.

En la actualidad tiene 51 años, es empresario en el mundo de las salsas y ocasionalmente recuerda a la estrella de raíces mexicanas en sus publicaciones en Instagram.

