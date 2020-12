La sorpresa y felicitación de Mauro Icardi a Wanda Nara

Este jueves,Wanda Nara festejó su cumpleaños número 34 con su familia en París, donde viven.

El primero en felicitarla fue su marido, el delantero de PSG Mauro Icardi.

“Feliz cumpleaños a la mujer de mi vida, a la madre de mis hijas, a la mujer que me permitió formar una familia como siempre deseé. Por eso, y mil cosas más, te deseo lo mejor en este día. Te amo”, declaró en una storie de Instagram junto a una foto de ellos.

La felicitación del futbolista a su esposa. - Instagram

En su celebración, en un asado organizado por Icardi, además de recibir varios regalos, Nara recibió una gran sorpresa cuando le mostraron el gran decorado de cumpleaños en tono roso que armaron para ella en su casa.

Lleno de globos y peluches, el espacio se transformó en el set en donde la empresaria se sacó fotos junto a su familia y varias de sus amigas, parejas de futbolistas:

Asimismo, Wanda subió una fotografía en Instagram, acompañada de una fotografía que ya acumula más de 50.000 likes.

"Cumplir años me hace mirar a mi alrededor y hacer sin querer un balance de mis años cumplidos .. no puedo ser más bendecida con mi gran familia con siendo tan joven crecer 5 maravillosos hijos que hoy no veían la hora de abrazarme ,quienes hace una semana esconden sus cartas de amor esperando mi cumpleaños más ansiosos que nadie .. a mi esposo que puso en mis manos tantas cosas por que sabe que siempre seré capas de dar mi vida por todos ellos .. ", comenzó.

"A mi familia en Argentina que tanto extraño y a la cantidad de amigos tan únicos y valiosos que son parte de mi familia y que están repartidos por todos los lugares donde viví y que siempre siento tan cerca soy afortunada por tenerlos a todos ustedes Gracias por tanto amor incondicional"; concluyó.

