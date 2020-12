Lali Espósito publica una emotiva carta donde repasa su carrera y emociona a sus seguidores

La cantante argentina Lali Espósito lleva varios meses en España, dedicada a la producción de la serie Sky rojo, de Netflix que se estrenará en el 2021.

"A veces, cuando uno vive tanto, siente tanto, cambia tanto y crece tan rápido le cuesta verbalizar y explicar cómo está", comenzó expresando en un video de promoción de su nueva canción, Una esquina en Madrid.

En medio de la promoción de su single Una esquina en Madrid, la cantante y actriz hizo una reflexión sobre su carrera en Instagram. - Instagram

A continuación la actriz expresó su "alegría deque existan las canciones".

Qué bendición que la música ayude a poner en palabras lo que se siente VIVIR.Esta canción fue escrita una madrugada nostálgica en mi balcón madrileño precioso. En un trance absoluto con el presente. Mejor dicho… en un entendimiento absoluto del presente", continuó.

Luego, opinó sobre cómo había sido el año 2020 para ella.

"Este año, para mí, fue una revolución total. Entendí (quizá por primera vez) que desde que tengo uso de razón me dedico a lo que me dedico y que no conozco, ni quiero otra cosa que una vida en la que pueda expresarme artísticamente.Casi desde que tengo uso de razón lo que hago tiene repercusión en alguien", manifestó.

Luego, habló sobre su "niña" interior.

"Esa niña que sin darme cuenta dejé escapar vuelve a mi de a ratos para recordarme quien soy, cachetearme cuando confundo el camino y para recordarme que si no soy yo misma y busco honestamente mi felicidad ningún logro o “éxito” vale nada . Que si me hundo en el vacío estoy jodida" , subrayó.

La artista, hizo una mención especial a Fito Pez.

"Gracias @fitopaezmusica por VERME. Por leerme y elevarme. Gracias por tu generosidad y brillantez", escribió.

Después de también expresar su gratitud al productor Diego Olivero, le dedicó parte de su refexión a sus fanes.

"Gracias a USTEDES, que no solo me recuerdan a esa niña cada día,sino que reciben con tanto amor a la mujer que soy hoy", concluyó bajo el hastag #Libra, el nombre de su nuevo álbum.

Esta carta, emocionó a varios de los fanes de Lali, que expresaron su fidelidad por las redes.

No te pierdas el video en