Mirtha Legrand reapareció en público:"Regreso el sábado 19 de diciembre para cerrar el ciclo 2020 de mi programa"

Desde que Argentina entró en cuarentena el 20 de marzo por el Covid-19, la icónica Mirtha Legrand, de 93 años, decidió refugiarse en su casa de Palermo y abandonar temporalmente la conducción de sus dos programas, tarea que le dejó a su nieta, Juana Viale.

Viale, ya había confirmado su vuelta, pero la diva posó para los Personajes del Año de la revista Gente.

La conductora lució un vestido de Iara y fue maquillada como siempre por Gladys y la peinó Lía, su equipo desde hace años.

Con u vestido de color aquamarine, Mirtha maravilló a los presentes, que eran pocos debido a las medidas protocolares, por su buena predisposición y la excelente figura que portaba.

"Regreso el sábado 19 de diciembre para cerrar el ciclo 2020 de mi programa. Ese día me va a vestir Claudio Cosano, un amigo entrañable y un maravilloso diseñador. Esa será mi despedida por este año, para regresar en el 2021 si Dios quiere", manifestó a la revista.

La Chiqui, habló de cómo se sintió al participar en su primer evento post cuarentena.

“Salió todo de una manera espléndida. Mucho protocolo, mucho barbijo y poco acercamiento”, detalló.

La diva participó en un reportaje para la revista Gentee el Museo Nacional de Arte Decorativo. - Instagram

La conductora más icónica de Argentina, confesó cómo vivió su primera reaparición pública.

"Todo fue muy cordial y con mucha calidez. Es mi primer contacto profesional después de 220 días sin salir de mi casa. Me cuidé mucho y no me asomé ni al balcón, soy grupo de riesgo y por eso fui tan cuidadosa", expresó.

Asimismo, describió que le hicieron las fotos sola, en el Museo Nacional de Arte Decorativo.

“Hice las fotos sola, todo tardó aproximadamente 45 minutos, hicimos tomas en distintos lugares de ese maravilloso lugar -Museo Nacional de Arte Decorativo-. Me acompañaron Héctor Vidal Rivas y Mario de Iara. Entré con mi auto hasta la puerta principal, subí las escaleras, muy extensas… Lo único incómodo era que el piso era resbaladizo, pero lo pude domar bien”, aseveró.

