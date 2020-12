Cierran la cuenta de Twitter de Nati Jota por viejos tuits discriminatorios

Este martes, Nati Jota se despertó con la sorpresa de que su cuenta de Twitter había sido cancelada.

Esto fue debido a varios tuits discriminatorios que había escrito hace varios años, cuando no era famosa, según la periodista para "sumar seguidores".

#YoNoDiscrimino tengo followers negros y no los bloqueo”, "Matar chicas lindas y flacas debería no solo ser legal, sino ser un trabajo pago”, "Ahora que aumentó la yerba, los pobres van a tener todavía más hijas", "RT si sos negro o normal".

Al filtrarse, la infuencer publicó un video dando explicaciones y pidiendo disculpas.

"Amanecí como el culo porque de repente me están matando por tuits viejos" y resaltó que en esos momentos tenía 15 años y "la moda" era el humor negro.

Además, aseguró que siempre supo que "estaba la chance" de que estos se hicieran públicos.

"Nunca señalé a nadie por ello, porque entiendo que eran otros tiempos", declaró, con la voz quebrada.

"En cualquiera de las notas que he hecho sobre mi carrera pueden ver que cuando yo arranqué en Twitter tenía 15 años y la moda era (usar) humor negro, que hoy en día no es soportable y súper cuestionable. No digo que antes no […y yo quería sumar seguidores, me divertía. Y entré en esa”, reiteró.

El video en el que la actriz dio su versión. - captura youtube

No obstante, Nati pidió disculpas y aseguró que se sentía avergonzada y angustiada.

"Hacía chistes con la palabra ‘negro’. ¿Me da vergüenza? Sí. ¿Lo hice? Sí. Y no me parece que tenga que ser cancelada hoy en día por haber hecho eso hace 10 años. ¿Me da vergüenza? Sí. -repitió-. ¿Me angustia? Un montón", confesó.

"Pido disculpas. Hagan lo que quieran, ódienme. Tal vez me convenía no decir nada y dejarlo pasar. Me están pesando los minutos. Estoy del orto, me duele la espalda, la estoy pasando mal. Necesitaba decir algo. Quizás no sea inteligente, quizás borre estas historias en un rato. Un beso a todos y disculpas otra vez", concluyó.

No te pierdas el video en