Pampita responde a los que llamaron "empalagoso" a su marido por el video de su primer aniversario

Hace una semana, Roberto García Moritán le juraba amor eterno a Pampita en un video por su primer año de casados.

Esto, ocasionó que muchos lo tachasen de "empalagoso", como Rodrigo Lussich en Intrusos.

“Muy empalagoso… Él le hace toda una dedicatoria… ¡Ah! Si te gusta el romanticismo, es para vos. Y si no, es una patada ahí abajo”, dijo en opinión sobre el video.

La modelo, quien recibió este lunes un ramo de flores que Roberto envío el canal, aprovechó para agradecer y responder a los comentarios.

"A Roberto me lo mandó Dios, lo digo desde que lo conocí. Realmente es la persona perfecta para mí. Me entiende y hace todo para que yo sea feliz. Todos esos gestos románticos los hace porque a mí me gustan; todo eso me empalaga, me fascina", expresó.

La modelo, agregó que su marido la conocía perfectamente.

En su discurso, remarcó la compatibilidad que tiene con él.

"¿Viste cuando el otro hace algo que sabe que uno le va a encantar? Está en el detalle de lo que me gusta, es un doble mérito. A él lo hace feliz verme así, amando sus sorpresas, su romanticismo. Habla re bien de una persona cuando se anima a demostrar su afecto, no le tiene miedo al prejuicio. Mucho menos, al qué dirán", contó.

Asimismo, hizo énfasis en la importancia de tener un amor "sano".

"¿Saben qué? Me lo merezco porque me pasó de todo en la vida. Me merezco tener un amor sano, lindo, que me abrace todos los días y tener cosas lindas", concluyó.

