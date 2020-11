Meghan Markle muestra cómo usar una falda lápiz con una camisa de la manera más elegante

Meghan Markle paralizó a los seguidores de la realeza recientemente, al confesar que había perdido a su segundo bebé con su esposo el príncipe Harry, con el fin de dar un mensaje al público sobre la fortaleza que podemos tener aún en los momentos más difíciles y complicados emocionalmente.

"Era una mañana de julio que comenzaba tan ordinariamente como cualquier otro día: preparé el desayuno. Alimenté a los perros (…) Echo mi cabello en una cola de caballo antes de sacar a mi hijo de su cuna (…) Después de cambiarle el pañal, sentí un fuerte calambre. Me dejé caer al suelo con él en mis brazos, tarareando una canción de cuna para mantenernos a los dos tranquilos (…) Sabía, mientras abrazaba a mi primogénito, que estaba perdiendo al segundo", escribió recientemente en una columna de opinión que publicó en el diario estadounidense The New York Times, titulada "Las pérdidas que compartimos".

Ahí mismo, en esa columna, también resaltó la importancia de comunicarnos con las personas que nos rodean, abordarlos y preguntarles simplemente ¿estás bien?, como una forma de preocuparnos por el prójimo y su bienestar y así fortalecer los vínculos entre todos.

Entonces, esa misma candidez y empatía que mostró Meghan Markle en el artículo, era la misma que reflejaba en cada uno de los eventos de la realeza que encabezaba junto a su esposo Harry, llegando el público a compararla con su suegra, la fallecida princesa Diana, quien se ganó el corazón de Reino Unido con su simpatía y gran calidad humana.

De hecho, en un pasado evento de la realeza, la duquesa de Sussex enamoró con su sonrisa y carisma, luciendo espectacular con una falda lápiz de cuero verde esmeralda y una elegante camisa, confirmando que para ser elegante no necesitas ropa ostentosa y además, enseñando al público que la realeza no tiene que ser algo 'inaccesible' o inalcanzable para el resto de la sociedad.

Lo mejor de las faldas lápiz es que pueden ser usadas en cualquier temporada del año: si estás en otoño o invierno, puedes agregar entonces a este look un maxi abrigo, tal como lo hizo la actriz de 38 años en aquella oportunidad.

Meghan Markle y los looks con faldas en Suits

Antes de comprometerse con el príncipe Harry, Meghan Markle era una de las estrellas de la serie Suits, disponible en Netflix, y las faldas eran la prenda principal en cada uno de sus looks, ya que además de ser coquetas son muy elegantes.

En una de las escenas, cautivó con una falda lápiz a la cintura, de tela texturiza azul marino, que combinó con una camisa blanca básica, pieza indispensable en todo armario ya que siempre combina con todo.

