Cruce en vivo entre Cinthia Fernández y Karina Lavícoli

Cinthia Fernández y Karina Lavícola mantuvieron una discusión debido al paso de Graciela Alfano por Los Ángeles de la Mañana la semana pasada, donde también tuvo un cruce con Fernández.

Todo comenzó, cuando Cinthia acusó a su compañera de no defenderla de los achaques que recibió de la actriz.

“Cuando fueron a almorzar estaban a poca distancia”, acusó primero Cinthia a sus compañeras, que habían ido a un almuerzo organizado por Alfano, al que ella no había sido invitada.

La panelista, manifestó su enojo por no obtener defensa de su compañera. - Instagram

Ellas le respondieron que estaban al aire libre.

“Tranquilizate un poco. No seas burlona, hablemos en serio, bien, no nos vendemos por un plato de comida. Entiendo que te lleves mal con ella, eso no significa que nos tengas que tirar tierra a nosotras, dijo que se sienta con gente que se siente a gusto, y es lógico”, respondió Lavícola.

Cinthia afirmó que no le molestó el encuentro, incluso deseó que la hubiesen pasado bien.

El motivo de su enojo fue que la periodista dijera que no había visto el golpe que la angelita invitada le habría dado la semana pasada en un corte del programa.

"No seas mentirosa", acusó.

Asimismo, aseguró que había recibido mensajes amenazadores de Alfano.

”Soy la bruja madre, te voy a hacer quebrar las piernas, te voy a hacer morir”. “Vos escuchaste. Acá por mis tres hijas lo juro”, insistió Cinthia, asegurando que su compañera había sido testigo de la agresión.

No obstante, Lavícola, negó haberlo presenciado y explicó su versión sobre lo ocurrido.

"Yo estaba sentada con el teléfono, sí sabía que había quilombo, escuché que dijiste ‘me pegó', vino el productor y habló con ustedes, pero no vi nada", afirmó.

Mientras, que Cinthia insistió pidiendo que Lavícola confirmase que había escuchado los insultos, pero ella afirmó que no quería meterse en "quilombos"

Esto provocó la furia de la mediática que la llamó "mala compañera".

No te pierdas el video en