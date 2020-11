Escándalo en Cantando 2020: Yanina Latorre saca a su hija Lola del certamen y le lanza un dardo a Nacha Guevara

Lola Latorre volvió a pisar la pista del Cantando 2020 este miércoles, luego de cumplir la sanción que le impuso la productora LaFlia –primero se habló de una medida preventiva– tras la polémica por su presunta participación en una fiesta clandestina.

No obstante, la hija de Yanina Latorre duró poco en el certamen, debido a la devolución de la jurado, Nacha Guevara.

Guevara, dio un puntaje de 6 puntos a ella y a su compañero, el instagrammer Lucas Spadafora.

Lo que llamó la atención fue que la diva se centró totalmente en Spadafora, ignorando a Lola.

Esto mismo, fue cuestionado por el conductor, Ángel de Brito, que le preguntó si no tenía palabras para ella.

No, nada. Hay un momento en el que yo dejo de perder mi tiempo y mi energía en casos que considero perdidos”, declaró.

Latorre, optó por acatar, pero hizo un descargo en general, sin nombrar a Nacha.

"Me tengo que acostumbrar a esto –dijo sobre las repercusiones que generó su presencia en la fiesta clandestina–. Hay mucha gente que hizo lo mismo que yo, pero hablan de mí porque estoy expuesta. Me tendré que bancar las consecuencias, pero hay un límite. Se cobran conmigo cosas que dice mi mamá. E inventan un montón de otras cosas: (en estos días) dijeron que estaba embarazada, que me tomé un tiempo con mi novio…", expuso, después de escuchar la devolución de Moria Casán.

El momento de tensión entre Lola Latorre y Nacha Guevara. - captura youtube

Lola contó con el apoyo de su mamá, Yanina Latorre, quien lanzó un dardo por Twitter.

"Nacha, que tiene 80 años, no saludó a Lola. Qué poca memoria la señora, con las cagadas que se ha mandado. Vergüenza. Ojalá Lola no vuelva", escribió la panelista de Los ángeles de la mañana, que además agregó que tenía "una calentura" que se la llevaban "los demonios".

Minutos más tarde, Yanina anunció que había decidido que su hija no continuase en el certamen.

"Acabo de decidir que mi hija no vuelve al Cantando. A ella, ni Nacha ni nadie le dicen caso perdido. Qué mina de mierda. 80 años al pedo", escribió.

La panelista, contó que su hija la llamó "llorando, desesperada".

"¿Alguien hace todo tan perfecto como para ajusticiar así a una chica de 19?", comentó.

Pese a que Yanina dijo que Moria tiene "dos dedos de frente", todo el achaque cayó sobre Nacha.

Asimismo, aseguró que estaba recibiendo llamadas donde pedían que sacase "de ahí" a Lola.

No te pierdas el video en