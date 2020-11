Fanáticos de "The Crown" convierten en meme una escena de la princesa Diana y se vuelve viral

Hace tan solo unos días, la exitosa serie de Netflix The Crown estrenó su cuarta temporada, en la que finalmente inició la tan ansiada historia de la princesa Diana, uno de los personajes más recordados de la historia de la realeza británica.

La serie que se ha llevado los aplausos de la crítica con la historia de la reina Isabel II, desde su llegada al trono el 6 de febrero de 1952, está lista para recibir a una de las mujeres más polémicas de todos los tiempos, Lady Di.

En esta nueva entrega, la serie se enfocará en contar la historia de la joven Diana, llena de ilusiones y que se compromete con el príncipe Carlos, heredero de la corona.

A pocos días del estreno el personaje interpretado por Emma Corrin ya ha dado mucho de qué hablar y como suele suceder en este tipo de personajes, ya cuenta con un meme viral creado por los fanáticos de la serie.

La broma de internet salió del tercer capítulo de esta nueva entrega, llamado “Cuento de hadas”. En este episodio puede apreciarse cómo fue el anuncio de compromiso de Diana con el príncipe Carlos.

En las escenas puede verse que la producción se esforzó por hacer una representación exacta al evento real que se vivió en 1981.

Emma Corrin realiza las mismas expresiones de Diana, quien era conocida por tener una actitud muy tímida, especialmente al principio de su llegada a la familia real.

El clip capta a la princesa en primer plano y ella mira a las cámaras con una sonrisa y una mirada muy coqueta. Fueron estas las características que los internautas tomaron para crear los memes.

Todo comenzó por la publicación del Dj británico Wayne David, quien escribió: "Yo creando un meme exitoso y luego viendo a todos los demás tuitear versiones mucho más divertidas".

Las palabras del artista no tardaron en cumplirse, pues los usuarios de Twitter no tardaron en escribir toda clase de comentarios que se acomodaran de forma perfecta al clip de Diana.

Sin duda, la llegada de Diana a la serie ha sido un éxito, sin embargo no han dejado atrás la polémica que el personaje naturalmente representó mientras se mantuvo en la Casa Real.

Me trying to decide what to have for dinner pic.twitter.com/cy1CVrMaXk

— Wayne David (@WayneDavid81) November 16, 2020