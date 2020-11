Lucía Ugarte, operada de urgencia después de congelar sus óvulos:

Lucía Ugarte tuvo que ser operada de urgencias tras congelar sus óvulos.

La conductora de Chicas guapas lo había hecho como "una forma de planear la maternidad sin presión" y pese a que tuvo una infección y debió ser operada de urgencia, se mostró agradecida a la ciencia.

Ugarte, se encuentra internada en el Hospital Italiano.

allí, permanecerá hasta el jueves mientras aguarda los resultados de nuevos estudios y tras haber sido intervenida por una infección.

Las molestias y dolores empezaron tres semanas después de que le extrajeran los óvulos para su conservación, según reveló a Teleshow.

"Justo el 31 de octubre teníamos que celebrar Halloween Online, tenía que conducir un evento, y ése mismo día al mediodía me estalló la panza de dolor. Fui al médico, me dio un antiinflamatorio y el dolor cesó. A la noche mientras trabajaba me dio migraña, sentía desgano, poca energía y a la noche transpiré la cama como si hubiera tenido fiebre. Como ya no me dolía la panza, sospechaba más que podía tener coronavirus u otra enfermedad", explicó.

Al continuar con migraña y poca energía fue a la guardia, donde la hisoparon y dio negativo de covid -19.

Fue entonces su ginecólogo quien le mandó hacer más estudios:

"Encontró que tenia los glóbulos blancos muy altos. Me volvió a citar a la guardia para estudios más intensivos", contó pero seguían sin encontrar exactamente qué tenía.

Lucía Ugarte, fue internada de urgencia por una infección tras congelar óvulos. - Instagram

"El jueves me sentía mejor, pero por prevención vuelvo a tener una consulta con mi clínico para seguir investigando, se quedó alerta al seguir viendo valores alterados y en menos de tres horas cuando estaba en casa estallo del dolor: empiezo a gritar, transpirar con picos de fiebre, vomitar, temblar. Parecía una película de terror", continuó.

Justo ese día sus padres estaban en su casa por lo que la ayudaron y llamaron a la ambulancia.

Lo primero que pensaron fue que podría tener un “ovario rotado”.

La conductora, llegó a consentir que le extirpasen el ovario, en el caso de que fuese necesario

"Ese dolor me estaba matando. Horas después abro los ojos y me dicen que habían conservado el ovario porque lo que había era una tremenda infección que había afectado todo mi abdomen. Drenar la infección, lavar el estómago y operar a tiempo fue fundamental para salvarme la vida”, declaró.

Ahora, falta que le digan qué tipo de bacteria tenía para poder recetarle antibióticos.

"Recién desde ayer lunes puedo decir que me estoy sintiendo mejor, volviendo a caminar, a tener apetito, es terrible pasar por la sensación de dolor donde tu cuerpo lucha por sobrevivir. Nunca me había pasado algo tan extremo", describió.

Pese a esta mala experiencia, Ugarte sigue recomendando la congelación de óvulos para las mujeres que pasan los 30 y no tienen clara su maternidad.

"Lo que me pasó tres semanas después pasa 1 en 30.000 casos, es una infección muy poco frecuente, aseveró.

