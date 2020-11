Polémica de nuevo con Ivana Nadal al contar que se curó de un orzuelo "diciéndose cosas lindas"

Ivana Nadal suele generar repercusión por sus comentarios.

Estos, reniegan de la ciencia y la racionalidad y se centran en bases muchas veces cuestionables.

Esta vezč la modelo explicó a sus seguidores en Instagram cómo, según ella, se curó de un orzuelo "cerrando los ojos, diciéndose cosas lindas y pensando en ella".

La modelo aconseja sobre cuidados holísticos que muchos usuarios consideran peligrosos e imprudentes. - Instagram

“Hace dos días tenía el orzuelo explotado. La única forma para que se me vaya y volver a mi centro fue hablarme bien, decirme cosas lindas, cerrar los ojos y pensar en mí. Abrazarme, de verdad, mandarle amor al orzuelo y dejar de putearme por tenerlo”, expresó este domingo en un video subido a las redes sociales.

Nadal, fue trending topic en redes debido a este comentario.

"Ivana, le hubieras dicho a mi abuelo que hubiese podido curar su cáncer con mentalidad. ¡Se murió al pedo!", manifestó una persona.

"5 años pasando por depresión y lastimándome de manera psicológica y física para que al final Ivana Nadal me diga que solo me la tenía que creer que ya me curaba", expresó otro usuario.

Ivana, quien desde hace tiempo es famosa por su vida espiritual donde se refugia en "el amor" fue también controvertida hace unos días aseguró al hacer unas reflexiones sobre las enfermedades.

"El otro día hablaba de lo que era la depresión y la ansiedad y mucha gente me vino a decir que es una enfermedad la depresión. Y yo te pregunto: ¿no sabías que todas las enfermedades son emocionales y que tienen cura si creés en vos? Replantéalo. Fijate. Si no creés, está perfecto. Cada uno puede creer lo que quiera en su vida, por eso cada uno tiene la propia. A disfrutar", había señalado la modelo.

