Lali Espósito, sorprendida con David Victori, el director de la serie que ella protagoniza

Este jueves, Lali Espósito fue vista abrazándose de manera muy tierna con David Victori, el director de Sky rojo, la serie para Netflix que ella protagoniza y está rodándose en España.

La actriz, anunció de manera oficial su ruptura hace unos meses con Santiago Mocorrea, con quien estuvo cuatro años.

EL video en el que se especula el noviazgo de Lali con el director de Sky rojo. - captura youtube

En las última semanas se la vinculó sentimentalmente con Miguel Ángel Silvestre (38), el actor español que trabajó con ella durante los últimos meses en la serie de Netflix.

Ella misma, salió a desmentir los rumores de "coqueteo" y pidió respeto.

En las imágenes que se viralizaron por las redes sociales se los ve a los dos sentados al aire libre, abrazados.

La actriz, este jueves también en una conversación con Clarín, reveló aspectos personales de ella misma.

La cantante, confesó que en esta segunda ola de contagios, contrajo el covid.

"Tuve los síntomas obvios. Fiebre, que gracias a eso pude saber que era Covid. Tenía tos, se me fueron el gusto y el olfato por siete días, que es un drama espantoso. Y después, estuve en mi casa hasta que de todos los estudios terminé dando negativo", explicó.

Por cuestiones de protocolo el rodaje de la serie tuvo que ser suspendido por varios días y todos los trabajadores sometidos a testeos.

La artista, presentó también ayer su nuevo álbum, Libra, sin promoción previa.

"El nombre, además de que es mi signo, tiene que ver con una cuestión de equilibro, que tuve muy presente todo el tiempo mientras lo hacía. Enfrentarse a un cuarto disco no es fácil, porque no querés repetirte con lo anterior pero a la vez no querés hacer algo que no seas vos, que no sea genuino, verdadero. Estuve durante estos dos años trabajando estas canciones, en la búsqueda del equilibrio en la mezcla de sonidos de pop-urbano que nunca había hecho", contó.

Al ser consultada por qué canción del disco define su estado civil, respondió Bailo pa’ mí, que en su letra reza: ”Mejor sola que mal acompañada”.

"No se la dedico a Santi, que es lo más del universo. Esta canción la hice cuando estaba en pareja, uno no hace siempre canciones autorreferenciales. Me pareció una buena propuesta para que la solteras bailen y tiene esta intención de que no necesito ponerme linda para el otro. Lo hago para mí. Siempre, a pesar de estar de novia mucho tiempo, viví mi individualidad, mi sexualidad, mi vida, de una manera muy potente. Soy como muy relajada por como vivo el amor", reveló.

