Internan de urgencia a Claudia Lapacó tras encontrarla inconsciente en su auto

Claudia Lapacó fue hallada este miércoles en su auto desvanecida.

Sus vecinos, al encontrarla, llamaron al SAME y la trasladaron con urgencia al médico.

Ahora, la actriz, de 79 años, se encuentra internada en el Hospital Pirovano, ubicado en Av. Monroe 3555.

La actriz de Madre Coraje fue hallada sin conocimiento en su auto. - Instagram

"En un principio se pensó lo peor, pero después vieron que (Lapacó) respiraba y la llevaron al Hospital Pirovano. Estaban tratando de ubicar a su familia. Tengo entendido que recién habían logrado comunicarse con uno de sus hijos", dijo el periodista Luis Ventura en el programa Informado por todos, que conduce Guillermo Andino por la pantalla de América.

En el hospital, los médicos le realizarán los estudios correspondientes para ver su estado de salud en general y averiguar por qué motivo perdió el conocimiento.

Se espera que en las próximas horas el equipo de profesionales del Pirovano entreguen un parte médico sobre el estado de Lapacó.

Como muchos artistas, Claudia no pudo trabajar por la pandemia y estuvo recluida en soledad en su departamento del barrio de Belgrano durante estos meses de cuarentena.

Esta situación, le produjo mucho malestar según declaró al ciclo Por Si las Moscas.

No puedo ver a mis hijos ni a mis nietos. Mi nieta mayor está esperando una beba para la primera semana de agosto y no la puedo ver. Y al no tener celular, ni computadora, ni nada, no la puedo ver por camarita. A ella y tampoco a los otros. Voy a ser bisabuela. Me cargaban con que no tenía celular y ahora lo hubiese necesitado, o una camarita o una computadora, para verme con todo el mundo”, expuso.

Aún así, la artista dijo para Moskia Muerta, que le gustaba vivir sola en su departamento y que era "de esas personas" que les gusta estar en casa.

Además, contó su nuevo proyecto laboral, una obra teatral llamada Perdidamente, con libro de José María Muscari y Mariela Asensio, que desarrolla conceptos de la neurociencia propuestos por Facundo Manes.

