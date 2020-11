Masterchef Celebrity: Iliana Calabró, la última en ser eliminada

Iliana Calabró, ha sido la quinta famosa en abandonar MasterChef Celebrity.

Este domingo, siete participantes se enfrentaron en una prueba de presión, que llevó al límite tanto las habilidades culinarias como la presión que sintieron algunos famosos.

Además de la exigencia planteada, se trató de una gala novedosa debido a los reemplazos por los contagios de coronavirus de varios integrantes del programa. Por primera vez participaron Christian Sancho y Natalie Pérez, en lugar de El Polaco y Vicky Xipolitakis.

También estuvo como jurado Dolli Irigoyen en el lugar de Germán Martitegui junto a los habituales Damián Betular y Donato De Santis.

En un plazo de 75 minutos, cada uno de los participantes tuvo que preparar una Croquembouche, un clásico de las ediciones de Masterchef. “Un postre que ha deleitado los paladares de la nobleza francesa”, anunció De Santis.

Calabró, era una de las favoritas del concurso. - Instagram

Los participantes tenían que preparar ochenta profiteroles rellenos, unidos por hilos de caramelo.

Desde el comienzo se notó la exigencia de la prueba y la dificultad de los participantes para salir airosos.

Por primera vez, ninguno logró el objetivo planteado por el jurado, aunque fueron dos los que más sufrieron la presión y no lograron la concentración necesaria.

Con el andar del programa, Boy fue perdiendo su tranquilidad habitual mientras que Iliana fue demostrando su frustración.

Los primeros en pasar al frente fueron los debutantes Natalie Pérez y Cristian Sancho junto a Sofía Pachano, que fueron elegidos como las mejores presentaciones.

A Donato le tocó la tarea de anunciar que Iliana Calabró abandonaba la cocina de Masterchef Celebrity.

"Fue muy lindo pasar por acá, porque amo cocinar. Quizás no estoy preparada para la presión de este certamen”, reconoció Iliana".

Asimismo, sin contener su emoción reconoció lo bien que le había hecho su participación en el reality.

"Me sacaron de mi casa, donde estoy sola, y me cuesta, y eso hizo que le pusiera mucha presión a esto y me jugó en contra", reflexionó.

