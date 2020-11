José Eduardo Derbez creció con la complicada relación de sus famoso padres: “Lo poco que recuerdo son pleitos”

Todos sabemos que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo conformaron una de las parejas más polémicas del espectáculo. Sencillamente se odian y el hijo que tiene en común, José Eduardo Derbez, ha crecido con la complicada relación de sus famosos padres.

Victoria es una de las actrices más queridas de México. Por su lado, Eugenio es valorado por igual con un trabajo impecable como humorista actor y productor. Ambos tuvieron una relación muy corta, pero cuyas heridas aún siguen vivas y se podría decir que existe una guerra entre las familias Ruffo y Derbez.

En una entrevista, el comediante y actor confesó que aún se encuentra muy dolido con Victoria por haberle quitado la patria potestad de José Eduardo Derbez.

Los padres de José Eduardo Derbez tienen fuertes motivos para odiarse y no pierden la oportunidad de hablar uno mal del otro cuando conceden entrevista y se les menciona. Los actores iniciaron una relación cuando eran muy jóvenes. Llegaron a considerarse la pareja del momento en el mundo del espectáculo.

Tanto Eugenio Derbez como Victoria Ruffo se encontraban creciendo artísticamente cuando se conocieron. Tuvieron a José Eduardo. No obstante, al poco tiempo en 1996, anunciaron su separación y comenzó la guerra que los acompaña hasta la actualidad.

Victoria acusó a Eugenio de haberla engañado con una boda falsa. Según la actriz todos se disfrazaron de novios y alguien hizo el papel de sacerdote. Mientras tanto, el comediante se defiende diciendo que ella sabía perfectamente que la boda no era real y que, después de la separación llegó incluso a disfrazarse para poder ver a José Eduardo Derbez. Victoria hizo lo posible por mantenerlo alejado de su hijo y es una de las etapas más dolidas de la que habla el comediante.

“Cuando veo que no les dejan ver a sus hijos, ya sea mamás o papás, solo digo que no lo hagan. Es el peor daño que se le puede hacer a un niño. Una cosa es el pleito entre los padres y otra cosa ser padres. Dejen que sus hijos vean a sus papás o mamás por favor”, pidió el actor. Lo que deja ver que nunca habrá reconciliación, ni siquiera de amistad, entre la antigua y muy querida pareja.

Ya José Eduardo Derbez creció. Ahora tiene la libertad de decidir estar con su madre o con su padre. Se siente orgulloso de ambos. Sin embargo, no tiene recuerdos de una infancia bonita cuando sus papá llegaron a estar juntos.

“Se separaron cuando yo nací ¡Qué recuerdos voy a tener! Lo poco que yo recuerdo de mis papás juntos es uno o dos pleitos y es algo que se queda dices como ‘qué bonito, una ilusión’”, confesó José Eduardo en una entrevista concedida al programa ‘SNSerio’ de Multimedios.

El tiempo ha pasado, pero José Eduardo Derbez no haber tenido una infancia hermosa con unos padres unidos como la mayoría de los hijos.

“No recuerdo un abrazo bonito, pues no. Sino seguirían juntos, aunque quién sabe, ya cada quien está casado […] Yo la disfruté muchísimo y obviamente no veía mucho a mi papá y hubo mucho tiempo que no lo vi entre que sí, que si no”, lamentó.