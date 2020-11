Ignacia Allamand celebra importante noticia que involucra a Keanu Reeves: "Estoy muy feliz"

A través de su cuenta de Instagram, Ignacia Allamand contó que Knock Knock, la película en la que actuó junto a Keanu Reeves, fue estrenada en Netflix.

La actriz chilena dio a conocer la situación compartiendo la imagen promocional de la cinta, además de un extenso mensaje en el que aseguró sentirse feliz. "Hola a todos. Les cuento que estoy muy feliz porque hoy me desperté con una muy buena noticia. Knock Knock, la película en la que actué junto a Keanu Reeves, se estrenó ayer en Netflix. Hoy somos la segunda películas más vista en Estados Unidos", dijo.

"Me encanta que una película independiente que hicimos en Chile hace rato junto a Lorenza Isso, Ana de Armas y Aaron Burns, y un equipo técnico nacional, se haya estrenado en Sundance el 2015 y ahora tenga su 'segunda patita' tanto tiempo después", agregó, refiriéndose al lanzamiento en la plataforma de streaming.

Ignacia Allamand y Keanu Reeves en "Knock Knock" - Instagram

Ignacia Allamand agradeció al director de la película y "a todas las personas que creen en mí y me apoyan y me mandan buena onda siempre. Prometo nunca dejar de recordarles que tomen agüita a modo de agradecimiento". También aclaró que en Chile, la película no está disponible en Netflix, "pero sí en Amazon Prime".

La noticia de la actriz fue bien recibida por sus seguidores, quienes celebraron el logro a través de positivos comentarios. Entre estos, figuraron algunas figuras del espectáculo nacional como Fernanda Urrejola, Dayana Amigo, Begoña Basauri y Pamela Leiva.



