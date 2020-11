Continúa la polémica de Jorge Rial con su hija, Morena Rial

Hace unos días, en una transmisión en vivo, Morena Rial reveló que se encontraba distanciada de su padre, Jorge Rial.

La joven, habló sobre la pareja de su progenitor, Romina Pereiro y aseguró que el periodista le da más importancia a los hijos de la nutricionista que a ella y a su hermana Rocío.

Morena, contó también que su padre dejó de ayudarla económicamente.

La hija de Jorge Rial cargó contra su padre y su pareja. - Instagram

"Es un garrón depender económicamente de mi papá. Ahora me estoy jugando todo, pero ya está. Creo que el mes que viene no me mantiene. Igual, ya fue, no me importa", aseguró.

Tras denunciar en las redes que ya no tendrá el apoyo monetario de Jorge, Morena se tomó con humor la situación y, con sarcasmo, indicó que le había enseñado a su hijo a limpiar.

"Algo voy a inventar para pagarle a mi hijo. Si no iré al semáforo a pedir monedas…".

Por su parte, Jorge Rial lanzó una indirecta sin nombrarla en Intrusos, sobre los hijos de los famosos.

Todo esto sucedió mientras el conductor dialogó este lunes con el abogado Fernando Burlando, a raíz del escándalo que vincula a Lola Latorre por haber asistido a una fiesta clandestina.

"Tema muy delicado. Cuando hay un hijo de por medio se hace muy difícil. Sobre todo cuando son hijos expuestos como son los hijos de los que somos famosos. Tampoco tenemos responsabilidad todo el tiempo de lo que hacen los hijos. Uno no puede juzgar a los demás y todo eso. Uno entiende también las explicaciones que se intentan dar. Personalmente lo entiendo. Tienen una carga extra muy grande", reflexionó el conductor.

El conductor, continuó diciendo que "por suerte, por cada hijo de famoso que se mande una cagada, hay 9 pibes de la misma edad que laburan, se rompen el culo, toman el tren, van a estudiar, se levantan temprano, no tienen privilegios, no van a un VIP, se quedan en la casa, por suerte es mayor el porcentaje de los que hacen las cosas bien de los que las hacen mal".

!Entro en las generales de la ley desde mi lugar", aseguró.

No te pierdas el video en