Tini Stoessel y Alejandro Sanz se unen para lanzar un nuevo tema

La cantante argentina Tini Stoessel y Alejandro Sanz colaboraron en un nuevo tema llamado Un beso en Madrid .

Esta unión y relación de trabajo y amistad comenzó en el reality de canto “La Voz” cuando ambos fueron jurado del mismo.

Alejandro el 29 de octubre, el día del estreno sorprendió a la joven con un ramo de flores y una tarjeta. Previamente le había mandado un mensaje:

"Pero qué grande y qué bonita eres, Tini. Me has emocionado con la pureza de tu corazón. Me siento halagado y premiado por la oportunidad de compartir contigo algo tan único y tan puro, tan auténtico. La verdad de dos voces que estaban destinadas a cruzarse en algún momento del camino. Tus lágrimas salen al rescate de mis ojos también. Te quiero, amiga mía. Y gracias por remover los pilares de mis convencimientos musicales".

Alejandro Sanz y Tini Stoessel expresaron su admiración e ilusión por su tema Un beso en Madrid. - Instagram

Por su parte, Tini describió la colaboración con el cantante como "un sueño hecho realidad".

Ambos cantantes, se encuentran trabajando juntos desde principios de este año, es decir, desde el comienzo mismo de la producción de La Voz.

No obstante, las primeras instancias ya pasaron y la competencia televisiva comenzó su etapa de definiciones.

La función de Sanz en el programa será ejercer de coach y la de Stoessel asesorarlo y ayudarlo con aquellas cuestiones vinculadas a los participantes del concurso.

Por ello, en el programa, se puede ver a Tini ubicada al lado del reconocido artista español, quien ocupa uno de los ya famosos sillones rojos.

Desde un comienzo, ambos expresaron en redes sociales su complicidad.

"Alejandro, qué alegría y emoción estar compartiendo a tu lado La Voz España. Te admiro tanto desde que soy tan chica que por momentos casi ni llego a creerlo, es un honor y un aprendizaje tan grande. Gracias por confiar en mí", escribió la cantante y actriz en Twitter.

Por otro lado, Sanz, también le dedicó lindas palabras.

"Pues todo lo guapa que la ves por fuera, más guapa es por dentro. Te lo digo yo", tuiteó.

