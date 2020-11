Lola Latorre, sorprendida en una fiesta clandestina, se juega su puesto en Cantando 2020

Tras haber recibido el alta después contagiarse Covid-19, Lola Latorre fue noticia por haber sido aprehendida en una fiesta clandestina en Mercedes, Buenos Aires, durante el fin de semana.

Efectivos policiales se hicieron presentes en la casa del campo en la cual se realizó el encuentro en el que había más de 400 personas, de las cuales 120 fueron notificadas y debieron firmar un acta para abandonar el lugar.

En los Ángeles de la mañana, la hija de Yanina Latorre, aseguró que ella no figuraba entre los invitados.

Según su testimonio, fue allí para buscar a una amiga que le había llamado por teléfono pidiendo asistencia.

"Me llamó otra amiga para pedirme que la fuera a buscar. No sé qué pasó por mi cabeza, de inconsciente, me subí al auto y fui a buscarla. Nunca pensé que se iba a armar este quilombo", manifestó.

“Estuve en el lugar, sí, me apersoné en la casa, pero no fui como invitada y en ningún momento me bajé del auto", aclaró, y relató el trámite que debió realizar para poder abandonar el campo al que fue su amiga.

“Cuando llegué había 12 camionetas de patrulleros, no había música ni gente bailando. Busqué a mi amiga y me dijeron que de la única manera que podíamos salir era dejando los datos y firmando una notificación. Los di, como todos los estuvieron ahí, pero nunca me imaginé todo esto", continuó la hija de Yanina y Diego Latorre.

Asimismo, aseguró que se disculpó con sus padres.

“Me cagaron a pedos. Yo me fui de casa de madrugada, ni siquiera les avisé”.

No obstante, Yanina Latorre, defendió por las redes sociales

Me están taladrando por lo de Lola… Me chupa un huevo lo que crean. Lola no miente. Si Lola hubiera estado en la fiesta habría 20 mil fotos, videos, estaría empapelada la ciudad con sus fotos. Traiganme una foto de Lola en la fiesta bailando”, expresó la panelista de Los Ángeles a la Mañana.

Ángel de Brito contó que la producción está analizando la situación y que esta noche en la emisión del Cantando 2020 anunciarán qué pasará con la continuidad de Lola Latorre en el certamen.

