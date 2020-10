La renuncia de Guido Zaffora a Intrusos: qué panelista ocupará su puesto

Guido Zaffora, se suma a la lista de panelistas que han renunciado a Intrusos, junto a Marcela Tauro y Daniel Ambrosino.

Zaffora, realizará su última intervención en el programa este viernes 30 de octubre.

"Guido Záffora renunció a Intrusos. El viernes se despide del programa. Sintió que su ciclo estaba cumplido. Quedó libre para escuchar nuevas propuestas laborales", dijo la periodista Fernanda Iglesias.

Según slgunas versiones Záffora podría sumarse en lo inmediato a Informados de todo, el magazine de las mañanas que conduce Guillermo Andino en la misma emisora.

Su sustituta, será Paula Varela.

Paula Varela, será la panelista que ocupará el lugar de Guido. - Instagram

La periodista y locutora hacía tiempo que estaba en tratativas con el canal para sumarse al envío de Jorge Rial, y con la salida de su colega su llegada es inminente, según accedió Teleshow.

Varela, integrará el programa desde el próximo lunes, junto a Jorge Rial, Adrián Pallares, Rodrigo Lussich y Debora D’Amato.

La futura panelista, había quedado excluida esta temporada de la conducción de La previa del Cantando, puesto que finalmente ocupó Lourdes Sánchez.

“Estaba convocada, el Chato me dijo ‘quiero que hagas La Previa, que vuelvas’, estaban todas las fichas puestas ahí. Lo hice cuatro años, o sea que es como muy mío”, había contado en diálogo con, precisamente, con Jorge Rial semanas atrás.

En septiembre, Daniel Ambrosino sorprendió también al anunciar su alejamiento del ciclo.

"Solo es un hasta siempre. Porque siempre seré un intruso, como lo dice nuestra canción. Con la pasión y la camiseta puesta. Los quiero", escribió en sus redes sociales.

Ambrosino, contó cómo fue la charla con Rial luego de su renuncia.

"Lo llamé. Le dije que necesitaba contarle algo, que no sabía cómo empezar y lo dije como me salió: rápido y corto. Casi ni recuerdo. Se me quebraba la voz. Me habló lindo y contenedor. Y seguiremos hablando…", afirmó.

