El dardo de Nicole Neumann a Pampita "Se ve que se le acabó la sororidad"

Carolina "Pampita" Ardohain y Nicole Neumann, quienes parecían haber sellado una tregua, han vuelto a tener un desacuerdo, debido a unos comentarios que hizo Neumann sobre el pago de la supuesta manutención que Vicuña le pasaría a Pampita.

Todo comenzó cuando tras los rumores de embarazo de Mica Viciconte, Nicole dijo que antes de tener un nuevo hijo, su exesposo debería "cumplir con la manutención" de las tres hijas que tuvo con ella, Allegra, Sienna e Indiana.

"Si vos no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas, no vas a traer otra criatura a la vida", afirmó hace unos días, dejando entrever que Fabián no le pasa la suma de dinero correspondiente por mes en lo referido a alimentos.

Esos dichos, fueron cuestionados por Pampita justo en el debut de Mica Viciconte como panelista en su programa.

Pampita hizo unos comentarios cuestionando la opinión de Nicole Neumann, que no le cayeron bien a la modelo. - Instagram

"Tener un hijo no tiene que ver con lo económico", opinó.

Esto enojó a Nicole, quien le respondió a la modelo.

"Es muy fácil para alguien en un contexto que tiene un arreglo de por vida en dólares contestar una cosa así. Cuando uno está en otra situación analiza mucho más traer otro hijo al mundo si no le podés dar de comer o pagar una educación como corresponde. Es muy fácil cuando uno está en un contexto fuera de la realidad opinar desde ahí. Se ve que se le acabó la sororidad", declaró en el ciclo Hay que ver.

La réplica de Pampita no se hizo esperar, en el programa que conduce, Pampita online.

"Es privado el acuerdo con el padre de mis hijos, así que no tiene por qué opinar porque desconoce, no sabe nada", aseveró.

Asimismo, aclaró que sacó a colación el tema porque cuando lo hace "ya está instalado porque los propios protagonistas lo instalan".

No obstante, aseguró que no desea iniciar una nueva pelea con Neumann.

No es que yo me pongo a hablar de Nicole o de Mica porque se me antoja. Es porque los propios protagonistas generan tema todo el tiempo de un lado o del otro y pasan a ser el tema del día en la rutina cuando hablamos de espectáculos. Pero es muy fácil, si no quieren que hablen de ellos, no generen tema", señaló.

