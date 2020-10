Contundente mensaje de Carolina Haldemann tras la difusión de un video suyo íntimo

Carolina Hadelman fue víctima de un hacker, que no solo tomó sus redes sociales sino también su computadora.

Allí, filtraron un video en el que aparece desnuda en su casa.

“Hablé con un especialista en informática, Gustavo Talaván, y me dijo que lo que hicieron fue una camfecting, que es cuando te toman la cámara y el micrófono de la computadora o del celular”, explicó la panelista a Teleshow.

También, aseguró que, aunque sabía perfectamente que el video difundido era del viernes pasado, no tenía la menor idea de cuánto tiempo llevaba siendo observada en su casa.

Algunos de los tuits que publicó la panelista en repudio a las burlas que recibió.

La conductora, se sorprendió ante el aluvión de mensajes que la criticaban y se burlaban de ella.

"Que no barra así, que me conviene ir a cama solar, que seguro estoy promocionando algo, otra que mañana la vemos en el Cantando… Algunos de los mensajes que recibo de gente que ni conozco que viene a depositar su mierda en la desgracia ajena", escribió en su Twitter.

“No voy a hacer un streaming, ni estoy promocionando una palita del chino. Por qué no son más solidarios y no tan basuras tratando de ponerse en el lugar del otro. Me paso a mí, pero a vos que estás tirándome tu mierda te puede pasar. No juzgues sin saber”, agregó.

Además, invitó a los haters que no escribiesen "para hacer mal al otro".

"Ya bastante mal me hicieron violando mi intimidad, mi hogar. En su casa, cada uno hace y dice lo que quiere. No tiene que dan explicaciones por eso existe la intimidad y la privacidad”, señaló.

Por último, aconsejó a sus seguidores que tapasen la cámara de la computadora y que instalasen un antivirus y se bañasen "en buena onda porque la vida es un bumeran".

"¡Que no te suceda! Y si te pasa, no vas a recibir mi mensaje tirando mierda. De eso si podés estar seguro", concluyó.

