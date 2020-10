Ángela Leiva, internada por neumonía a causa del coronavirus

Ángela Leiva ha sido otra famosa que se ha sumado a la lista de contagiados por el Covid-19 en Cantando 2020.

Leiva, dio positivo junto a su pareja en el concurso, Brian Lanzelotta.

Los dos, se hisoparon después de que se confirmara que su coach Natalia Cociuffo tenía el virus.

La producción de LaFlia decidió que los cantantes fueran reemplazados en el certamen por Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz, mientras ellos se recuperan de la enfermedad.

Apenas se conoció la noticia, el ex Gran Hermano lo confirmó en Twiter.

“Hola gente, quería contarles que me acaban de entregar los resultados del hisopado que me realicé esta mañana y el resultado es positivo de COVID-19. Me siento mal, me duele hasta la piel. Esto no es joda, cuídense y cuiden a los mayores y familiares de riesgo", expuso.

Por su parte, Leiva escribió que había dado positivo, pero mandó un mensaje tranquilizador diciendo que se encontraba bien.

No obstante, con el paso de los días Ángela se fue sintiendo un poco mal y consultó a su médico que le diagnosticó neumonía.

La storie que subió la cantante desde el centro donde está internada. - Instagram

Por lo tanto, le recomendaron que se internara para controlar su cuadro de salud.

La artista dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

“¡¡¡Hola a todos!!! quiero contarles que estuve todo el finde internada a causa de una neumonía por COVID- 19. Gracias a Dios nada grave, pero me internaron para tenerme controlada. ¡¡Creo que mañana me voy a casa!! Gracias a todos por preguntar, ¡¡los amo!!”, escribió este lunes 26 de octubre junto a una imagen en la que aparece desde la habitación del centro médico.

En el Cantando 2020, también se contagiaron recientemente Lucas Spadafora y Lola Latorre, la pareja de jóvenes que al igual que Lanzelotta y Leiva, tienen a Natalia Cociuffo, como a su coach. E

n el certamen de El Trece fueron reemplazados por Ariel Puchetta e Ivanna Rossi.

