Descargo de Adabel Guerrero por ser acusada de abandonar a sus perras: "Me tienen re podrida"

Asimismo, resaltó que a los perritos los cuidó una familia con la que yo vivió en su infancia.

"Sé a quién le estoy dando las que eran para mí mis hijas, mis perras”, sostuvo.

Algunas de las stories que compartió la mediática con las perras, donde expresaba su enojo.

Guerrero, siguió explicando que la chihuahua ya tenía 8 años y "no era una perra acorde para una criatura, que le agarraba las patas".

"El perrito mordía al bebé porque no era acorde. Yo tuve que tomar una decisión dolorosa, para que me estén criticando ahora, de que abandoné a mis perros. Me pareció una decisión ideal porque Flor se llevó a las dos, duermen en la cama de la nena, de 12 años, los sacan a pasear", continuó.

Muchos comentarios, se refirieron también a que no fomentase la "comercialización con animales".

“¡"Yo no maltrato a los animales, los tengo como si fueran mis hijos. Al caniche lo trajimos recién ahora porque Lola tiene dos años y medio, no es la bebé de seis meses que le tiraba las patas al chihuahua. Averigüen, porque yo averigüé. ¡No me rompan las pelotas, loco! Yo no maltrato a los animales. No me sigan. Trato de tener paz en mi vida. No me hinchen las pelotas. De verdad, se los digo", concluyó.