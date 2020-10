Tras su pelea con Oscar Mediavilla, Alex Caniggia renuncia al Cantando 2020

Este martes, todo el mundo se preguntaba si Alex Caniggia renunciaría al Cantando 2020.

Tras una fuerte pelea que tuvo con el jurado Óscar Mediavilla, la semana pasada, habían rumores de que el mediático abandonaría.

¿Qué pasará con Alex Caniggia? ¿Vendrá o no vendrá?”, insistió De Brito ya avanzado el programa.

Cuando los conductores llamaron a los participantes para saber el puntaje secreto del jurado, en esta oportunidad a cargo de Karina La Princesita, y conocer a las parejas que se irían del duelo.

Laurita hizo el conteo de los presentes en el piso, y Alex no estaba.

Solo fue Melina de Piano, quien fue la compañera de Caniggia.

“Hablé con él hace un ratito y no va a venir”, confirmó la participante.

De Brito, le preguntó el por qué y de Piano contestó que “quizás no se sintió cómodo con el episodio que pasó con Oscar".

"Él viene a divertirse y no tiene la necesidad y prefirió, antes de pasarla mal, irse”, añadió.

Al preguntarle de Brito que pensaba sobre su decisión dijo que como su compañera, la respetaba.

No obstante, no pudo evitar emocionarse.

“Nos llevábamos muy bien, no se notaba que uno era el famoso, otro el partenaire, éramos pares, nos entendíamos mucho y me dolió que se termine”, declaró.

En la gala del jueves pasado, Caniggia y el Mediavilla, mantuvieron una discusión."

Te quería decir algo cortito. No es por ser pacato amigo querido porque me sobra un poquito de ruta para comentarte este tema, pero estamos en el prime time de un programa y un canal muy importante, y me parece que no hace falta ser tan zarpado ni tan guarango como acostumbrás a hacerlo, es al pedo. Eso no te hace más vivo, te hace más tonto", comenzó a decirle el jurado a Alex.

Las duras palabras que le dedicó Mediavilla a Caniggia. - captura youtube

La reacción de Caniggia fue señalarse la oreja y decir: "A mí me entra por acá y me salé por acá".

Esto derivó en que se agravase la tensión.

"No te haces más vivo decir estupideces. Tratá de respetar que hay gente con chicos que miran el programa. Igual, querés que te diga la verdad, vos sos un marmota y tengo más historia que vos, vos no existís, porque sos un salame", le espetó Mediavilla.

Por su parte, Alex respondió que él no era Pavarotti pero que tampoco Mediavilla era "productor de los Gun's Roses.

"Vos no sos nada", contestó Mediavilla.

Debido al altercado, esta semana fue una incógnita si aparecería el mediático, quien optó por renunciar.

