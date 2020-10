Christian Sancho, la nueva incorporación en Masterchef Celebrity

Christian Sancho, será uno de los nuevos concursantes de Masterchef Celebrity.

El modelo y actor, sustituirá a Vicky Xipolitakis luego de haber dado positivo en el test de coronavirus.

La mediática, endrá que guardar reposo y aislamiento, por lo que no podrá participar de Masterchef Celebrity durante las próximas semanas por lo que Sancho ocupará su puesto.

"Se viene algo inesperado…otro nuevo desafío…allá vamos @masterchefargentina", escribió el modelo junto a una fotografía en su cuenta de Instagram.

El actor, confirmó que sustituiría aa Vicky Xipolitakis en MasterChef Celebrity tras dar positivo en el Covid-19. - Instagram

Su participación, comenzará a grabarse esta semana.

"Tengo mucha expectativa. No sé cocinar, lo hice muy pocas veces, por necesidad o desarraigo. Pero vamos a poner pasión, garra y entrega, es la única que me queda", declaró Sancho a Teleshow.

Sancho, también comentó que es lo que más temor le da cocinar.

“De repostería nunca hice nada, si me preguntan cómo se hace un flan o una torta, no tengo ni idea, siempre comí pero no cociné", confesó.

No obstante, expresó que era "bueno haciendo asados".

Asimismo, reveló que no tiene mucha experiencia entre fogones.

"En la cocina soy principiante nato, no hay persona que cocine menos que yo. Va a ser divertido, no sé qué voy a hacer, pero voy a tratar de pasarla lo mejor posible y de aprender a cocinar", manifestó.

El modelo, prometió "cuidarle el lugar a Vicky".

Además, recordó que a principio de año había sido convocado por Telefe para participar del reality pero que por cuestiones laborales (tenía que viajar a España a filmar una película y una serie) tuvo que rechazar la oferta.

"Después se pospuso la producción, se cerraron las fronteras y ahora se dio la posibilidad, feliz, porque está bueno. Lo que no se pudo dar en un principio se hace ahora", comentó.

