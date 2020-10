Mica Viciconte, la archienemiga de Nicole Neumann que es nueva panelista en Pampita Online

Este lunes, en una entrevista con Pampita Online, Mica Viciconte desmintió los rumores de embarazo, y la sorpresa llegó cuando Pampita le dio la bienvenida a su programa como panelista.

La conductora, alabó su capacidad para "agregarle pimienta" a todos los ciclos que visita.

"Había un rumor muy fuerte así que hablemos con ella ya que va a estar el miércoles acá con nosotros", dijo Pampita al finalizar la entrevista.

Mientras, Viciconte prometió que iría maquillada, debido a que en la entrevista salía con la cara lavada.

"Con esa cara divina, puede venir a cara lavada", le contestó la modelo.

"Gracias por convocarme. Yo, feliz de tener trabajo, más en esta época. Como digo, siempre que hay oportunidad de trabajar, bienvenido sea", dijo la mediática, que hace algunos días se quedó afuera de Cantando 2020.

"Te estamos esperando aunque no te vamos a poder felicitar por el Día de la madre. ¡Qué lindo tenerla! ¿Vendrá picante? Ella es muy segura con la palabra. Lo que piensa, te lo dice. Nos va a venir bien una cuota de picantez (sic) en la mesa", concluyó Pampita.

Mica Viciconte, en una entrevista desde su casa para Pampita Online. - captura youtube

Para bromear sobre su embarazo, Viciconte apareció al principio de la entrevista con un almohadón debajo de su remera.

"No, es un chiste. No estoy embarazada. Primero quiero avisar eso. Siempre me meten embarazos todo el tiempo. No estoy esperando nada, quizás estoy comiendo bien", dijo la marplatense.

Asimismo, agregó que tenía ganas "como siempre pero por ahora no pasa nada".

También, aprovechó para negar que haya salido de Cantando 2020 por su propia decisión como se señaló y reiteró que tiene ganas de ser mamá.

“Está charlado, está aceptado por los dos. Los dos tenemos ganas, pero estamos procesando un par de cambios, y consideramos que no es el momento justo ahora”, le explicó a Pampita.

