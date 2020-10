Oriana Sabatini regresa a Argentina sorprendiendo a sus padres y a su hermana

Después de estar 10 meses sin ver a su familia y haber contraído el Covid-19 en Italia, junto a su novio, Paulo Dybala, la cantante Oriana Sabatini regresó a Argentina, en un vuelo sorpresa.

Sabatini, filmó el encuentro y lo expuso en sus redes sociales.

"Después de diez meses volvimos a casa.Ante cualquier duda sepan que estoy cumpliendo la cuarentena de quince días y llené todos los formularios y permisos para poder viajar y llegar a mi casa", escribió Oriana desde su cuenta de Instagram.

En su posteo, muestra el video donde se reencuentra con sus papás, Catherine Fulop y Ova Sabatini, con su hermana Tiziana y con sus perros.

El video comienza con Oriana golpeando la puerta de su casa.

Catherine, fue la primera persona a quien vio Oriana, en su llegada sorpresa a Argentina, tras más de 10 meses sin ver a su familia. - Instagram

Fulop le abre sorprendida y le pregunta qué hace allá.

"Nos engañaste, estúpida", le dice mientras la abraza.

Después, la cantante ingresa a la casa y llega a la habitación donde se encuentra su padre.

Ahí se esconde para asustarlo.

Él, sorprendido ante la feliz noticia, también la abraza.

"Mira, está llorando, no puedo creerlo", comenta Catherine.

Por último Oriana se dirige a saludar a su hermana, menor Tiziana, quien estaba durmiendo.

La artista, irrumpe en su cuarto y se tira en la la cama para despertarla y saludarla.

Catherine, también compartió su emoción en las redes.

"Que emoción después de diez meses abrazarte. Ori volvió y a mí el corazón se me salía del cuerpo, no he parado de llorar ha pasado tanto desde la última vez que te vi hija, estoy súper emocionada. Te amo. Bienvenida a casa… (estará cumpliendo la correspondiente cuarentena de quince días y viajó con todos los permisos requeridos)", posteó.

