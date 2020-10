Alexa Guarachi, la tenista que ondea la bandera de Chile en el Roland Garros

Las cumbias y cuecas continúan sonando en uno de los eventos más importantes del tenis. Alexa Guarachi, quien representa a Chile en la modalidad de dobles, inscribió su nombre en las semifinales del torneo Roland Garros. A través de su cuenta en Instagram publicó el video del momento de su clasificación.

La atleta estadounidense y con nacionalidad chilena se convirtió en la primera tenista del país suramericano en alcanzar una semifinal. Junto a la norteamericana Desirae Krawczyk, ambas buscarán un cupo en la final este viernes. Desde las redes sociales cientos de aficionados le apoyan para cumplir una hazaña histórica.

"Me siento muy feliz al saber que puedo llevar alegrías a Chile. Me siento muy emocionada porque la gente me siga tanto. Además de contribuir que las niñas me sigan y poder ayudar a que crezca el tenis chileno", expresó en entrevista publicada por el diario La Tercera.

Alexa Guarachi, de 29 años, ya está definiendo el 2020 como el mejor año de su trayectoria deportiva. Hace apenas un mes se proclamó campeona en el torneo de Estambul, Turquía, y ya se aseguró escalar al top 30 del tenis mundial de dobles. En 2018 también se consagró en una competencia en Suiza.

La extraña publicación de Marcelo Ríos para felicitar a Alexa Guarachi

El considerado mejor tenista de la historia en Chile, Marcelo Ríos, no tardó en extender un mensaje para Guarachi en su cuenta de Instagram. Sin embargo, en lugar de recibir elogios desató la polémica por la imagen de ínfima resolución que decidió postear.

"Nada más que felicitar a la mejor tenista de la historia y desearle lo mejor en este torneo. Muy orgulloso que seas chilena. Suerte", escribió Ríos, quien fue número del mundo durante seis semanas en 1998. Rápidamente los usuarios comenzaron a criticar la calidad de imagen, a lo que el ex tenista respondió de forma contudente. "Me importa una raja la foto, sí el mensaje", dijo.

La foto de Marcelo Ríos ya supera los 10.000 likes y más de 540 comentarios.

Una lesión que pudo arruinar su carrera

En noviembre de 2015, cinco meses después de recibir su ciudadanía chilena, Alexa Guarachi sufrió en la rodilla una rotura de ligamentos cruzados. Se trata de una de las lesiones más temidas por los deportistas y que la mantuvo alejada de las canchas durante aproxiadamente un año.

Los ligamentos cruzados unen los huesos fémur y tibia de la pierna, por lo que al producirse la rotura hay un dolor intenso y derrame de sangre en la articulación. La zona suele hincharse rápidamente y se pierde toda capacidad de actividad y movimiento. Luego de una intervención quirúrgica se pronostican seis meses de reposo.

Antes del incidente, Guarachi ya se había convertido en la mejor tenista de Chile, apareciendo por primera vez en el ranking mundial de la categoría femenina. Tras la lesión se pensó que no recuperaría su nivel profesional, pero firmó un excelente regreso conquistando eventos de Estados Unidos, Canadá y México.

El pasado 13 de septiembre conquistó Turquía el vencer en los dobles femeninos. - Instagram @aguarachi

Una vida normal fuera del tenis

La deportista ha demostrado en sus redes sociales llevar un estilo de vida sin extravagancias. Además de su pasión por el tenis y rutinas de ejercicio, en 2018 le consultaron cuáles eran sus pasatiempos preferidos. "Simplemente estar con mi familia. Viajo tanto que cuando no juego disfruto de estar con mi familia y amigos. Relajarme, estar con mi novio y mi perro; ir a la playa, ver películas…", contó Alexa Guarachi.

Padre del también ex tenista y entrenador Fernando Guarachi, la atleta promete convertirse en figura ejemplar del tenis en Suramérica. Muchos aficionados en Chile también esperan que puede cosechar triunfos en partidos individuales.

Así disfruta su vida personal la deportista de 29 años. - Instagram @aguarachi