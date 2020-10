Romina Malaspina desafío a un influencer y perdió la apuesta

“¿Cuántos likes en Twitter para que salgas conmigo?”, le preguntó el youtuber Oscu(Nicolás) a Romina Malaspina .

Ella, le respondió que necesitaba “un millón”.

Decidido a conseguirlo, Nicolás se puso en campaña.

Oscu compartió la captura de su charla con Malaspina y pidió a sus seguidores de Twitter que lo ayudasen.

"Hoy por mí, mañana por ustedes", escribió.

En dos días había logrado ese millón de likes propuestos por la ex de Granhermano.

Una vez que los obtuvo, expresó su satisfacción en la red social.

"El amor se encuentra donde uno menos lo imagina. Te quiero mucho Romina Malaspina", escribió.

No obstante, a la conductora le tomó esto por sorpresa y se negó.

"¡No, no, no! Esto no lo puedo creer. El otro día un chico me manda mensaje y me dice cuántos likes conmigo para salir, ok, le pongo un millón", tuiteó.

Asimismo, se aferró a la cuarentena y expuso que no sería una cita convencional.

"No podemos romper los protocolos, pero estuve pensando en hacer una cita… no sé, virtual, por streaming", propuso.

Sobre la posibilidad de llegar a algo más, aclaró que "novios no".

"No te dije que un millón para eso, querés retrucame, no sé, ¿20 millones?”, así la modelo redobló la apuesta.

El twit que publicó el pidiendo ayuda para lograr un millón de likes y tener una cita con Romina. - Twitter

Aún así, escribió que primero tuviesen la cita y después verían "qué onda y nadaa".

"Solamente porque voy a cumplir con mi palabra, no te voy a cagar. Cumpliste", aseguró.

Más tarde, Romina subió un nuevo video que publicó en sus historias de Instagram.

"Oscu llegaste al millón de likes, te ganaste la cita virtual, pero en caso de que me quieras ver en persona, vamos a ver si te aguantas a estos muñecos", dijo refiriéndose a sus compañeros de canal, que la acompañarían en caso de que se diera el encuentro presencial.

