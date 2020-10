Lola Latorre mostró el mensaje privado que le mandó Nacha Guevara, después de la controversia

Lola Latorre y Lucas Spadafora estuvieron este martes en Los ángeles a la mañana.

La hija de Yanina Latorre, quien junto a Lucas Spadafora hicieron un polémico comentario sobre Nacha Guevara y sus temblores hace una semana, ya había hablado personalmente con ella.

No obstante, en LAM, leyó el mensaje privado que le dejó la jurado de Cantando 2020.

“Yo le mandé un mensaje al principio y no me lo contestó, indicó.

Lola Latorre esta mañana en Los Ángeles a la Mañana. - captura youtube

Después de que Nacha hiciese un famoso descargo en el programa, Lola contó que volvió a escribirle.

"Lola, creo que no lo hiciste con la intención de herir, pero ya te habrás dado cuenta de que uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. Y esto no solo me hirió a mí, sino que a vos también. Lo hablamos personalmente", leyó y agregó que "eso fue todo".

Ademáas, Lola comparó lo que le había dicho su abuela al respecto y, sobre las palabras de Nacha, consideró que la cantante "en algún punto" comprendía a las personas mayores.

El lunes por la noche, además de sugerirle el "baño de realidad" y que visitaran a enfermos de Parkinson, Nacha Guevara comenzó hablándoles a Lola y a Lucas intentando "borrar las justificaciones" que había escuchado los días previos.

"La primera justificación es que fue involuntario. Y yo dije también aquí que creía que era involuntario. Pero involuntario es una vez. Cuando son dos, ya no es involuntario. Primera justificación, afuera”, indicó la actriz. “Después he escuchado hasta el cansancio que lloran, que están tristes, que no pueden vivir más… Y lloran, y lloran, y lloran… ¿Ustedes pensaron en algún momento cómo la pasé yo? ¿Ustedes pensaron en algún momento cómo lloraron los que se vieron burlados en todos los medios por tener una enfermedad que se llama Parkinson? Nombrémosla: se llama Parkinson. No es una marca de zapatillas, chicos. ¿Eh? Es una enfermedad, honrosa y dolorosa, como todas las enfermedades. Y que merece un respeto", descargó la diva.

