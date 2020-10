Las duraderas botas de Kate Middleton que vas a querer para tí

Las botas de combate o “todo terreno” están de moda en este 2020. Anteriormente este tipo de calzado se lo hemos visto lucir a celebridades de la farándula como Jennifer Lopez y las hermanas Jenner, Kylie y Kendall.

Ahora, una celebridad del mundo de la realeza se sumó a esta tendencia de las combat boots. Se trata de la actual duquesa de Cambridge, Kate Middleton, madre de los príncipes George y Louis y la princesa Charlotte.

Recientemente, a Kate Middleton se le vio participar en una actividad con los scouts del Reino Unido y la duquesa lució su outfit montañero más versátil de 2020.

Kate para la actividad lució unos jeans ajustados marrones con una blusa azul liviana y un chaleco de gamuza de $58 de Really Wild. El look camp se completa con un cinturón marrón grueso y una corbata de los scouts.

Botas a prueba de golpes

Los botas de Kate Middleton son fabricadas con material resistente, impermeable y duradero. - @britishroyalsphotos

Lo que más llamó la atención de todos fueron los zapatos de Kate Middleton, muy alejados de su estilo habitual como lo son los zapatos de cuñas o tacones de “aguja” de las marcas prestigiosas como Jimmy Choo, Stuart Weitzman y Gianvito Rossi.

La duquesa optó por unas botas de la firma francesa See By Chloé, realizadas en gamuza marrón, perfectas para el campo y que le daban ese toque moderno a un look un tanto clásico.

El par de botas también presenta un tacón de bloque apilado que mide 1.5 pulgadas con un acabado de suela de oreja a juego y un borde festoneado sutil. Su precio original es de 380 euros, un poco costosas para el común de las personas.

Las botas de combate de Kate Middleton es un calzado que tiene unas características distintas, que lo hacen ideal para situaciones extremas de calor o frío, para aguantar golpes fuertes y para terrenos accidentados e irregulares.

Con tejido especial

Kate usó anteriormente las botas para una visita al King Henry"s Walk Community Garden en Islington, en enero de 2019. - @modernroyalera

Además, son resistentes al agua gracias a su tejido especial. El calzado de Kate es del tipo “corte alto”, ideal para proteger el tobillo y que puede evitar posibles lesiones en dicha zona en caso de una caída abrupta.

Son fabricadas con material resistente, impermeable y duradero. Así se mantienen los pies a una buena temperatura y secos.

Igualmente, son cómodas, se adaptan a la perfección a la moldura del pie y brindan protección extra ante los terrenos más difíciles.

Middleton usó anteriormente las botas para una visita al King Henry's Walk Community Garden en Islington, Londres, en enero de 2019.

Una duquesa versátil

A Kate Middleton se le vio participar en una actividad con los scouts del Reino Unido y la duquesa lució un outfit montañero - @catherinemountbattenwindsor

Días atrás, la duquesa lució las clásicas Superga, sus ‘sneakers’ favoritas que ha llevado en varias ocasiones y que también eran una de las preferidas de Lady Di.

Ella optó por el modelo en blanco que combinaba a la perfección con todos los look causales. En la tienda online de la firma los zapatos están disponibles por unos60 euros, un precio más que económico si se tiene en cuenta que nunca pasan de moda y combinan con todo.

Kate deslumbró en esa oportunidad porque sustituyó los vestidos con estampado florales por un conjunto muy cómodo, ideal para llevar a la oficina.

La duquesa lució un pantalón rosa de cintura alta de Marks&Spencer y lo combinó con un sencillo top blanco de la firma Ralph Lauren. Su outfit lo completó con joyas de Halcyon Days y Missoma y su inseparable anillo de compromiso que perteneció a Diana de Gales, su suegra ya fallecida.

Así de versátil es Kate Middleton. Una semana atrás la vimos lucir un calzado súper accesible como las Superga clásicas y pocos días después opta por unas combat boots “todo terreno”, perfectas para el campo y la montaña.

