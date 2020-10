Incómodo cruce entre Andy Kusnetzoff y Fernando Burlando sobre Juan Darthés

Andy Kusnetzoff encabezó el sábado pasado una nueva emisión del programa que conduce por Telefe, PH, Podemos Hablar.

El formato, contó con la presencia de varias figuras de peso y de diferentes ámbitos: Aníbal Fernández, Romina Manguel, Iliana Calabró, Georgina Barbarossa y Fernando Burlando.

El abogado de famosos tocó varios temas personales y profesionales a lo largo de la emisión.

El momento más tenso se vivió cuando el conductor sacó a relucir el tema de Juan Darthés.

Juan Darthés, antes de la denuncia de Thlema Fardin por violación, acumulaba otras por acoso. - Instagram

Al preguntarle a su abogado sobre él, Burlando respondió que "tenía vínculo" con el actor.

"Él, obviamente, vive en otro país. En la Argentina, todos sus procesos están de alguna manera detenidos. La pandemia también, de alguna manera, ayudó a esa cuestión", agregó.

Kusnetzoff, quiso ir más allá y le preguntó qué habían dicho sus hijas cuando se enteraron que iba a ser su abogado.

"Mi hija menor es abogada, así que entiende más que la gente común. Mi hija mayor tal vez no, su profesión tiene que ver con el arte, y la verdad que sufrí. Me cuestionaron hasta haber tomado la causa de (Alfredo) Pesquera, cuando fue el accidente de Rodrigo Bueno", aseguró Burlando.

Por su parte, el presentador, insistió y realizó un comentario al letrado, recordando que al principio del programa había dicho que decidió hacer a un lado la buena relación que tenía con Maradona para defender a Claudia, por su calidad humana.

No soy abogado, no tendría ninguna chance de serlo, pero me parece que vos podés elegir. Así como elegiste lo de Claudia y tenías buena onda con Diego, podrías haber dicho, quizás, ‘no tengo ganas’ (de defender a Darthés). Ana Rosenfeld era su abogada y después lo rechazó", opinó Andy.

Además, intervino Manguel, quien también cuestionó la defensa al actor y su presunción de inocencia.

"Si estás convencido de tu inocencia y creés que es una conspiración de mujeres, decís ‘me quedo en la Argentina, demuestro mi inocencia, ¿dónde tengo que denunciar? Quiero terminar con esta persecución’. Y no lo hizo", aseveró.

Burlando le respondió que Darthés "lo tendría que hacer en Nicaragua" y que este país es tierra de nadie.

"La última vez que fui me dijeron ‘no vuelvas más’. Así, textual. Sin embargo, llamé a la fiscalía para ver si (Darthés) se podía presentar y continuar el proceso para, de alguna manera, darle luz a todo esto. Yo no levanto la bandera de nada. Mi laburo es un laburo técnico, pero estaría bueno que también se exprese la Justicia", contestó.

No te pierdas el video en