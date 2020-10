"Nos dimos el primer beso hace 29 años": Luis Jara dedica romántico mensaje a su esposa en su aniversario

View this post on Instagram

Que foto tan simple!!!! Pero nos dice mucho. . Y es que hoy, 1 de octubre nos dimos el primer beso hace 29 años. 1 de octubre de 1991 en una pequeña escalera de madera de una sencilla cabaña del QUISCO NORTE. . Tiempo en el que estos detalles hacían que se acelerara el corazón, porque era un momento esperado de ser correspondido. Un día como hoy le pedí pololeo a quien hoy es mi compañera y la madre de mis hijos. 29 años. Chuta. Que aguante de esta SANTA MUJER. Feliz aniversario de pololeo. Te amo. Que tengan un lindo día.