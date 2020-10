Nacha Guevara se sinceró en Cantando 2020 e invitó a los que se burlaron de ella a que se "comprasen una vida"

Nacha Guevara, sufrió una broma para muchos de mal gusto por parte de Lola Latorre.

La hija de Yanina Latorre hizo un chiste sobre un supuesto temblor de la jurado de Cantando2020.

Después de esto, en las redes sociales comenzó la especulación en torno a su salud.

Ante esta situación, Guevara pidió la palabra este miércoles para despejar rumores.

En primer lugar, explicó que en su Instagram publicaría un video donde informaba sobre su estado.

Después, se refirió a los que hacían memes y burlas sobre ella como "odiadores seriales" y "sembradores de veneno".

La cantante posteó una foto en su cuenta de Instagram donde se refería a los que se burlaron de ella con el hastag #Comprateunavida. - Instagram

A esas personas a las que se refería, Guevara les sugirió que se "compren una vida" y les dedicó un fuck you.

Cuando estuvo listo el video, la cantante aclaró todas las dudas.

"Y para que se queden tranquilos todos, estoy bien de salud. Cuando hago esto (mueve la cabeza hacia los costados) es consciente, es voluntario. Porque si no, me pasaría siempre y no podría dejar de hacerlo. En general me ocurre cuando estoy por decidir algo, cuando no sé qué hacer. Por ejemplo, antes de hacer un video que no tengo todavía muy claro adónde quiero ir, o quiero ser concisa, completa y decirlo todo y tengo tiempo limitado, me ocurre", manifestó.

Para finalizar, la diva concluyó diciendo que "si tuviera una enfermedad, no sabría que haría".

Cabe destacar, que este sábado 3 de octubre, Nacha cumple 80 años e hizo unas enigmáticas declaraciones.

"No quiero vivir mucho tiempo, yo quiero vivir bien. E irme cuando sea correcto, irme a tiempo. No hay nada mejor que irse a tiempo. Por uno y por los que lo rodean a uno. Hay que saber irse. Y para eso hay que prepararlo", aseveró.

