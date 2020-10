Jennifer Aniston reveló que estuvo a punto de renunciar a la actuación por un "trabajo problemático"

Para demostrar que ni las más famosas estrellas de Hollywood se salvan de situaciones laborales complicadas, Jennifer Aniston reveló que una vez casi estuvo a punto de renunciar a la actuación para siempre debido a un "trabajo problemático".

Durante una entrevista, la actriz comentó que lo más cerca que ha estado de renunciar a la actuación fue cuando se apuntó para un "proyecto sin preparación".

"Tendría que decir que los últimos dos años eso me ha pasado por la cabeza, algo que nunca antes había pasado", dijo Jennifer Aniston en el podcast, señalando que este período de incertidumbre fue antes de que participara en su exitoso programa The Morning Show.

"Fue después de un trabajo problemático que había completado y pensé, 'vaya, eso me quitó la vida y no sé si esto es lo que me interesa"", agregó la ganadora del Emmy.

Jennifer Aniston citó una "falta de organización" y un guion sin terminar como grandes frustraciones, pero decidió no nombrar la producción involucrada en ese trabajo problemático que casi la hace renunciar a la actuación.

Sin embargo, pasó a enumerar algunos de sus proyectos favoritos, con "Friends" como su obvio "número uno". También hizo un reconocimiento especial a “Una Esposa de Mentira” de 2011, que protagonizó con su colaborador frecuente Adam Sandler.

Pero si la actriz alguna vez abandona definitivamente Hollywood, tiene una profesión de respaldo en mente: reveló que probablemente dedicaría su tiempo al diseño de interiores, según reseña el Huffington Post.

"Me encanta. Es mi lugar feliz. Es un lugar realmente feliz para mí", dijo Aniston.

