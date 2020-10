Adamari Lopez nos enseña a llevar un pantalón blanco con elegancia y estilo

Adamari Lopez se ha convertido en un icono de la moda, y es que todo lo que usa se convierte en tendencia y nos encanta.

Durante el programa 'Un Nuevo Día' donde es conductora, la vemos a diario con diferentes outfits con los que luce espectacular y sin duda queremos copiar.

Recientemente, llevó un pantalón blanco que lució a la perfección, enseñando la manera más elegante y glamurosa de lucir esta prenda.

La puertorriqueña combinó un pantalón blanco bota ancha con una camisa con mangas cortas, escote y un lazo en la parte del abdomen, y completó su look con unos stilettos que le dieron el toque elegante.

Sin duda es una de las mejores formas de llevar un pantalón en este tono al que generalmente le huimos porque marcan las celulitis o nos hace lucir más rellenas.

"Amé su look", "se ve hermosa y muy segura", "que bello pantalón", "me encanta su actitud y su estilo", "que bella Ada amo como se ve", y "me encantó su outfit", fueron algunos de los comentarios sobre su look.

Adamari se ha convertido en un ejemplo de superación, inspirando a todas con su radical pérdida de peso, que inició en enero de este año por el bien de su salud.

