"Estoy orgullosa de los dos": Hija de Will Smith y Jada Pinkett habla sobre el escándalo de "infidelidad" de sus padres

View this post on Instagram

Happy Birthday @willsmith ♥️♥️♥️ • • • • #smithfamily #willsmith #jadapinkettsmith #jadasmith #jadapinkett #jada #willowsmith #jadensmith #redtabletalk #halleberry #tarajiphenson #naomicampbell #maryjblige #tonibraxton #reginahall #reginaking #janetjackson #setitoff #blackgirlmagic #summerwalker #jasonslyric #dojacat #oprahwinfrey