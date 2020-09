Sol Pérez publica una foto y olvidó ocultar un detalle de su living

Sol Pérez, publicó una fotografía de su look este viernes pasado por la noche.

La conductora, lucía un vestido negro corto, de una sola manga, y zapatos altos.

Sin embargo, un descuido mostró algo más que un conjunto de prendas nocturnas.

La modelo, conductoraa y exchica del tiempo, subió una fotografía a su Instagram mostrando su look de noche, pero olvidó quitar un montón de ropa amontonada que sale en la foto. - Instagram

Pérez, al publicar su imagen, olvidó que s veía un bulto de ropa arrugada en un rincón.

No obstante, la modelo lo hizo notar y lo comentó con humor.

"Las fotos me encantaron, lástima que siempre la cago. Fichen la ropa tirada", tituló a la fotografía que ya acumula más de 200 mil likes.

Hace también unos días, Pérez volvió a tener otro descuido

Pérez, se hizo famosa por ser la chica del tiempo y actualmente es conductora en el canal 26.

La modelo y presentadora, es muy activa en sus redes sociales, donde estas últimas semanas muestra parte de su rutina diaria y ejercicios.

"Se vienen los días lindos y se empieza a entrenar al ☀️💪🏾Que prefieren verano o invierno ? Los leo" .

Pérez, publica su entrenamiento en especial de glúteos y abdominales.

Estas últimas llamaron la atención en otra imagen que subió el domingo, con una remera corta.

Debido a las malas condiciones climáticas de este fin de semana, la modelo posteó una foto antigua, de un día soleado.

"Me encantaría estar así con una rica manzana @monoazulfrutas pero el día está para no parar de dormir no?", escribió mostrando su tonificación.

Sus publicaciones cosechan miles de 'me gusta' y comentarios.

"Sol sos una diosa", "Estás en tu mejor momento", "Bella como siempre", "Sos hermosa", fueron algunos de los que se alcanzan a leer en el posteo.