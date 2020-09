La vuelta al cine de Thelma Fardin y su reclamo por ser "revictimizada"

El periodista Hernán Firpo publicó una nota hace una semana que levantó ampollas, sobre la vuelta al cine de Thelma Fardin en la película Giro de ases, de Sebastián Tarny.

"Thelma Fardin vuelve al cine haciendo de lesbiana", era el titular que le dio Firpo a la nota, publicada el 22 de septiembre, en una entrevista a Tarny.

"Ponemos el foco acá: ¿hace de gay para, de alguna manera, tomar distancia de cualquier actor masculino? ¿El director pensó en ella y escribió ese personaje a propósito? Son preguntas que aparecen mientras estás mirando la peli.", reflexiona Firpo en su artículo.

El periodista,modificó el titular a "Thelma Fardin volvió al cine" ante el repudio que se generó.

Asimismo, hizo más preguntas al director.

¿Vos le proponés el personaje y Thelma entiende que hay algún guiño implícito?", fue una de ellas.

Ante la negativa del director, le pregunta si contrataría a Juan Darthés "mientras no se demuestre que es culpable".

La nota provocó una ola de rechazos y de respuestas.

Una de ellas fue de la escritora y periodista feminista Luciana Peker.

Peker, escribió un artículo de opinión en Infobae, donde expresaba su disconformidad por lo ocurrido.

"No se trata solo de no juzgar a la víctima por lo que hace antes de la violación, sino de no juzgarla tampoco por lo que hace después de la violación. Parece sencillo. Pero los medios de comunicación en la Argentina hacen todo lo contrario", expresó.

Por su parte, Fardin publicó una carta en Página 12, refiriéndose al tema.

La actriz, reclamó contra las revictimizaciones a las víctimas de abusos sexuales. - Instagram

"Hernán cuenta que cuando me ve en pantalla solo puede pensar en que luego de haber sido violada los personajes a los que debo limitarme son aquellos en los que no tenga contacto con hombres. Se pregunta si por eso que "hago de gay" -según sus palabras- y si seguiré con papeles de monja o haciendo soliloquios en el desierto. ¿Me imagina con miedo? ¿Será que es ma fácil imaginarnos así? ¿Por qué jode que nos hayamos apropiado del deseo?", planteó la actriz.

Fardin tituló y concluyó su nota con la frase "No tengo miedo, tengo a mis compañeras".

