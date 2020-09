Los secretos de Tyra Banks para lucir joven y fresca en todo momento

No hay duda de que Tyra Banks heredó buenos genes, y ella es la primera en admitirlo. Pero no acredita toda su buena apariencia a esto, puesto que tiene algunos secretos bajo la manga para lucir joven y fresca en todo momento.

Trabajar en la industria del modelado durante años le ha enseñado una o dos cosas sobre maquillaje y cuidado de la piel, por lo que no es de extrañarse que tenga algunos secretos. Conozcamos algunos de ellos:

Está obsesionada con la crema humectante

En una entrevista con TotalBeauty, Tyra Banks compartió lo que más atribuye a su apariencia joven: "Estoy obsesionada con los humectantes. Creo que mi obsesión con la hidratación es una de las razones por las que no aparento mi edad. Mi mamá me enseñó a aplicarme la loción en cada parte de mi cuerpo justo después de salir de la ducha".

Siempre lleva un lápiz labial rojo en su bolso

Uno de sus secretos para camuflar una apariencia cansada es usar lápiz labial rojo. "Muchas mujeres tienen su color. Algunos colores se ven mejor que otros, pero todas se ven bien con un lápiz labial rojo… Siempre llevo lápiz labial rojo en mi bolso porque ayuda a disimular los ojos cansados y a lucir fresca".

Lava su cara maquillada casi cada noche

En la misma entrevista, cuando se le preguntó qué la hace sentir más hermosa, Tyra Banks señaló su rutina nocturna diciendo: "Tengo este ritual de lavado facial. Me quito el maquillaje antes de irme a la cama, pero a veces, cuando estoy demasiado cansada, no lo hago. Y en la mañana cuando despierto es lo primero que hago, así me siento hermosa, joven y fresca haciendo el ritual de retirar mi maquillaje".

