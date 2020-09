El escote con el que Adamari Lopez dejó a todos sin palabras

View this post on Instagram

#AdamariLópez revela qué ha sido lo más difícil de su nuevo entrenamiento físico🏋️‍♀️🤸‍♀️🧘‍♀️ Vía @unnuevodia (📸 #UND) Haz click en la bio para los detalles🔗⁠ ⁠ #LinkInBio