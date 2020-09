Chiqui Aguayo revela el tierno gesto de su esposo para calmar a su hija

El pasado miércoles, Chiqui Aguayo estuvo como invitada en el matinal Mucho Gusto, de Mega, en donde habló sobre algunos momentos de su maternidad como su experiencia con los protectores de leche, el cansancio, y sus problemas para amamantar a su hija.

"A los dos meses de verdad me tenía que estrujar, poco menos, y la Amal lloraba de hambre, yo creo", dijo la comediante, para luego dar a conocer una situación que vivió junto a su marido Karim Sufan. Según explicó, este tuvo una ingeniosa idea para calmar a su hija mientras ella se duchaba.

"Un día le dije Karim sabí que necesito ducharme. Son cinco minutos, por favor. Necesito meterme a la ducha, por favor. En verdad, hazlo", dijo, recreando su expresión en ese instante.

Sin embargo, apenas abrió la llave para ducharse, sintió que su hija estaba llorando. "Abro la ducha, pero ni sale el agua y ¡waaaa! (imita un llanto). Entonces yo mojada, apago, con tranquilidad, dije. Apago todo para no caerme. Y cuando salí ya no lloraba la Amal. Entonces me asomo y estaba Karim y era una cosa pero es que nada más tierno", contó.

"Se había depilado su 'tetita' y estaba intentando que la Amal (amamantara). No era para darle leche, era para que se relajara, como un chupete. Y me dio una ternura, que en realidad no sabía si abrazarlo o qué", agregó, indicando que lo encontró "un acto de generosidad".

Además, Chiqui Aguayo explicó que su marido había visto la idea en internet, puesto que algunos hombres la aplican como una manera de calmar a sus bebés. "Hay fotos de hombres que han logrado que sus hijos chupen su tetita no más como un chupete", dijo.

