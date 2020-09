Cinthia Fernández ataca de nuevo a su ex, Martín Baclini."Se hace la definitiva con un canje que le di yo"

Cinthia Fernández, volvió a generar repercusión refiriéndose a su ex, Martín Baclini como "Botoxclini".

La mediática, dio a conocer que Baclini se hizo una cirugía cuando eran novios.

"No se puso bótox pero se hizo una cirugía en mi gestión y me pidió que me callara… Se hizo una lipo", reveló en Los ángeles de la mañana".

Asimismo, Fernández contó que el empresario se hace la depilación definitiva gracias a un canje que ella le consiguió.

La conversación surgió cuando Yanina LaTorre reveló que le cortaba a su marido el vello púbico.

Luego, Ángel de Brito aprovechó para preguntarle a Cinthia si su ex estaba "todo depilado".

"Sí, olvidate. Es lampiño. Va a la depilación definitiva que le hacía canje yo", reveló la panelista.

Hace unas semanas, Baclini se sinceró cruzándose con su ex en el programa Hay que ver.

Allí, solucionaron sus conflictos, bajo alguna que otra ironía.

“No me quiero perder el bótox en vivo. Tiene como una pista de aterrizaje acá (señalándose la frente), pero está bien, más planita”, volvió a decir la modelo entre risas.

El empresario, aseguró que en un principio no quería hacer esa nota, pero que en esos momentos lo agradecía.

La pareja, mantuvo una mediática ruptura. - Instagram

"La vida te premia cuando sos buena gente, y que me diga algo Cinthia que yo hice mal de verdad. Es imposible. ¿Me equivoqué en algo? Sí, entré al Bailando equivocadamente (N. de la R.: el empresario había confirmado su participación en el programa junto a Agustina Agazzani, quien fue su novia hasta mayo, pero el ciclo finalmente no salió al aire). Perdón. ¿Qué más hice? Entró en mi vida esa familia, es así", expuso.

Por su parte, Cinthia comentó su punto de vista.

"En mi reclamo siempre fui súper sincera y no me desdigo. A mí me dolió pero ya está, tampoco es para charlar tanto lo del Bailando. Hay que ponerse en mi lugar: a mí me seguían pasando cosas con él, entonces cuando acepta ir con una chica que conoce hace dos semanas en un lugar que era mi laburo y que yo lo había llevado a él… Tampoco me tiene que rendir homenaje pero fue una experiencia que vivimos los dos y no daba. Era cagarte en mí y parecía que me estaba utilizando. Es lógica mi reacción, no estoy tan loca", aseveró.

Él, por su parte, volvió a pedirle disculpas.

Al preguntarles Listorti si existía una posibilidad de que volviesen, los dos fueron ambiguos.

Baclini, afirmó que la bailarina "sin dudas, fue su gran amor", pero que ambos necesitaban sanar.

"Yo fui su gran amor y él fue mi gran amor. Por más que nos puteemos va a ser así", ratificó Fernández.

No te pierdas el video en