La princesa Isabel de Bélgica comenzó entrenamientos militares para acceder al trono

أعُلن اليوم أن الأميرة إليزابيث دوقة برابانت ستذهب في نهاية شهر اغسطس الى الأكاديمية العسكرية الملكية لدراسة العلوم الاجتماعية والعسكرية لمدة سنة واحدة H.R.H. Princess Elisabeth , Duchess of Brabant , will join the Royal Military Academy in Brussels on 31st August to study social and military sciences for a year Credit: @belgianroyalpalace #PrincessElisabeth #PrincesseElisabeth #PrinsesElisabeth #Elisabeth #ElisabethofBelgium #royalfamily #theroyalfamily #belgianroyalfamily #belgiumroyalfamily #Belgianroyals #ElisabethdeBelgique #ElisabethvanBelgie #DuchessofBrabant #العائلة_الملكية #العائلة_الملكية_البلجيكية #الأميرة_إليزابيث #دوقة_برابانت #أحداث_ملكية #أحداث_ملكية_2020