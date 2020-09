Eugenia Tobal cuenta sus experiencias sobrenaturales tras la muerte de su madre

Eugenia Tobal, confesó que tiene experiencias sobrenaturales que involucran a su madre.

La actriz, dijo que todavía está atravesando el duelo y que siente que Ema, su hija de menos de un año, es idéntica a su difunta mamá.

“Todo el mundo dice que Ema es igual al padre porque no conocen a mi mamá. Ema tiene mucho de mi mamá. La veo mucho en ella. Físicamente es muy parecida, de la nariz para abajo es mi mamá. Tiene muchos rasgos de mi madre, lo cual es fuerte“, reconoció Tobal, entrevistada por Juan Etchegoyen en Mitre.

Asimismo, admitió que le pasa "muchísimo e sentir señales y presencias".

"Yo estoy en un momento muy complicado, atravesando el duelo todavía por la partida de mi mamá. Por suerte la pudimos despedir. No voy a indagar mucho porque no creo que pueda hablar. Es un recuerdo que está constantemente. La siento no sólo acá, sino en mi corazón todo el tiempo", aseveró.

Además, la actriz contó que este embarazo lo deseaban mucho ella y su madre.

"Me dejó el legado de madre a hija. Tengo que continuar la tradición de madre a hija con Ema. Me pasa todo el tiempo con mi mamá que siento su presencia. Me cuesta mucho hablar", reveló.

La actriz junto a su beba, Ema. - Instagram

La artista expuso que ha sido "todo muy pronto y reciente".

Respecto a su progenitora, la describió como la mujer que le enseñó "todo, entonces todo es parte de ella".

"Es muy intenso. No te puedo especificar algo puntual pero cualquier cosa que cocine o cualquier cosa que haga, por eso cuesta tanto", concluyó.

Tobal, tuvo a Ema, a finales de diciembre de 2019 junto a su pareja, Francisco García Ibar.

La actriz dio a luz con 44 años, tras mucho tiempo intentándolo.

