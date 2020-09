Don Francisco por demostraciones políticas en "Vamos Chilenos": "A mí no me parece"

A días del término de la campaña solidaria "Vamos Chilenos", Don Francisco hizo su análisis en torno a los dos días de recaudación para ir en ayuda de 80 mil adultos mayores. El animador destacó los resultados de la cruzada benéfica, que logró acumular más de 16 mil millones de pesos, pero también reconoció que hay muchas autocríticas que hacer.

Una de ellas, apuntó a la rapidez con que se organizó el evento, y también a la meta autoimpuesta que dio a conocer durante la transmisión. "Yo creo que fue un desacierto mío por la emoción, porque además yo no tenía clara la cifra que se necesitaba tampoco en ese momento, pero en la emoción de la partida… Uno tiene que reconocer a veces que era un desacierto, porque no teníamos meta y no le habíamos dicho a nadie lo de meta. La meta era poder atender a las 80 mil personas y las atendimos", dijo a La Tercera.

También se refirió a las demostraciones políticas que quedaron de manifiesto durante la campaña solidaria, por parte de algunos animadores y famosos como Sigrid Alegría, quien se presentó junto al grupo Aparcoa. La actriz bailó una cueca utilizando un pañuelo con la palabra "Apruebo", en relación al plebiscito que se votará el próximo 25 de octubre.

"No, a mí no me parece porque nosotros hemos sido siempre en todas las campañas muy transversales. El hecho por ejemplo que esto se está entregando a través de todos los alcaldes de Chile, por lo tanto ahí están todas las tendencias de Chile. Hemos invitado a todos los artistas, de un lado y de otro, entonces yo creo que cuando uno va a una parte tiene que saber lo que corresponde", señaló Don Francisco.

"Creo que este era un programa de unidad nacional y que creo que no debíamos tocar la política porque no la tocamos, nunca la tocamos. Muchas veces ha pasado que alguien utiliza, porque a mi me parece que utiliza algo, para decir algo que no tiene que ver con el caso. Ahora, nosotros no le ponemos limitación a nadie, pero me parece que la gente tiene que hacer lo que corresponde en ese momento, porque no tenía nada que ver con política. Es un programa en vivo, así que cada uno se hace responsable de lo que hace y lo que dice", añadió.

