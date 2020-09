15 años de su estreno, debemos reflexionar todo lo que estuvo mal con ‘How I met your mother’

La fiebre por ‘How I met your mother’

Más allá de la eterna guerra de los fans de Friends y How I met your mother, debemos aceptar que ambas series han pasado a la historia. Aunque con tramas similares, las dos logran transmitir la unión, aventuras y desventuras de los grupos de amigos jóvenes.

Cuando ya no se es un estudiante, se tienen más responsabilidades, y las crisis sobre si lo estamos haciendo bien o mal nos quejan continuamente. No importa que te sientas más identificado con una o con otra, debemos admitir que ambas tuvieron algunos "errores" al mostrarnos estereotipos o actitudes tóxicas que romantizamos.

Hoy ha sido tendencia How I met your mother (2005) porque fue hace 15 años que se liberó el primer episodio. Grandes momentos nos dejó la serie con sus protagonistas "legendarios", o sus lecciones sobre amor y amistad.

Sin embargo, y por más que amemos la trama de la serie nos debemos admitir que hubieron varios momentos incómodos o que deberíamos reflexionar al menos. Eso no quita que la serie deje de ser buena, solamente es momento de entender que hay escenas que hoy en día ya no se podrían repetir. Y no porque la audiencia sea más "frágil", es porque ésta es mucho más sabia, más informada y entiende que aunque el pasado no se puede cambiar, el futuro del entretenimiento sí.

1.- Barney y sus conquistas

La forma en la que Barney trata a las mujeres es terrible. Sí, es un personaje icónico, entendemos que es el típico soltero "abusivo" que logra enamorarse haciendo todo mucho más tierno.

No obstante, para darle el giro de "Don Juan" usaron a las mujeres como un objeto. Las hicieron pasar por personajes "bobos", se burlaron de sus problemas familiares y todas eran un terrible estereotipo de jóvenes desesperadas por amor y su una pizca de cerebro.

Barney suele contar como abusa de la confianza de aquellas que se sienten vulnerables ya sea por su soltería o una ruptura. Asimismo, habla de sus conquistas como meros objetos, las engaña, nunca es sincero y las usa para satisfacer su necesidad de validación. Sus inseguridades afectan directamente a las mujeres del show todo el tiempo y él es aplaudido por sus amigos por muchas caras o críticas que desaten algunas de sus acciones.

2.- Barney queriendo emborrachar a Robin

En la cuarta temporada, capítulo 5. En el minuto minutos vemos como Barney continua enamorado de Robin, por lo que planea involucrarse sexualmente con ella una vez más. Por lo tanto, idea el plan "perfecto" para conseguirlo.

En su pizarrón escribe como estando ella "vulnerable", "nostálgica", "borracha" e "insegura" por asistir a la boda de su ex novio, él podrá aprovecharse de la situación. Literalmente escribe "Get drunk at Ted's wedding" (emborrachar la en la boda de Ted) en su pizarrón.

Todo su plan es tomado como otra de las "travesuras" de Barney y como una gracia más del episodio. Asimismo, se lo comenta a Lily, mejor amiga de Robin quien solo voltea sin dar importancia a la situación, lo cual debería.

Emborrachar a alguien para después tomar ventaja de esa persona se le conoce como: violación. Antes se daba menos importancia, tanto que hasta era un chiste, sin embargo no perdamos foco de lo que es en realidad.

3.- Robin y Lily criticando haciendo slut shaming

Es un término que se refiere a avergonzar mujeres por como se visten o se comportan con otros hombres. Robin y Lily suelen hacer esto todo el tiempo, sobretodo con las conquistas de Barney.

Haciendo referencia que hasta "ellas se buscan" el trato que reciben por no ser más inteligentes o por cómo se comportan. ¿Y la sororidad? Entre mujeres tenemos que defendernos y dejar de juzgarnos por no comprarnos según nuestro género.

El mensaje es que si no eres como Robin o Lily mereces ser tratada como las conquistas de Barney.

Lily y Robin en How I met your mother (2005) - IMDb

4.- Marshall juzgando la vida sexual de Robin

Marshall juzga muy duramente a Robin por expresar su sexualidad, algo que en definitiva no hace con Barney. Recordemos uno de los capítulos más altos y divertidos del show, The Naked Man.

La trama presenta que la cita de ésta al saber que no conseguirá una segunda cita, se desnuda enfrente de ella. Esto ocasiona gracia, y termina desenvolviéndose en un encuentro sexual. Y mientras Ted y Barney buscan seguir su ejemplo, Marshall condena duramente a su amiga porque al parecer lo "único que impide que se acueste con hombres es la ropa"

Robin se siente tan avergonzada que busca una conexión con su cita, aunque sabe que en realidad no le interesa

5.- Las mujeres en el show

Casi todas las mujeres en el show son un arquetipo mal logrado. Recordemos el papel que hacen Britney Spears o Katy Perry, mujeres obsesivas, sin cerebro, que puedes engañar fácilmente. O Becky, la compañera de trabajo de Robin que por ser más "femenina" es llevado al extremo de inutilidad e infantilismo.

No se trata de cancelar la serie

Al final no se trata de cancelar la serie o decir que es mala por esto. No se puede juzgar una historia con el conocimiento que tenemos hoy de la sociedad y de aquellos mensajes que hoy sabemos son incorrectos enviar.

Por ello, podemos seguir disfrutando de las aventuras de estos cinco amigos, pero entendiendo no todos sus comportamientos son correctos, no se deben replicar, y funcionan solamente por ser una serie viejita.