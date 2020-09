Kylie Jenner transforma un pañuelo en un sexy crop top y demuestra su ingenio para la moda

View this post on Instagram

Kylie via Instagram! 👑 #KylieJenner wore: – @emiliopucci Printed Silk Scarf ($445/sold out) as a top – @nike x @sacaiofficial LDWaffle White Nylon ($159) resell ($400+) – @hermes 20 Sellier Mini Kelly ll Mauve Sylvestre Epsom Permabrass Hardware ($26,500.00) – @prada Nylon Bucket Hat (AUD 595) not available on US site (dusty pink) Jewelry: – @jenniferfisherjewelry Classic Cylinder Bangles ($245) set of 3 – @xivkarats 14kt Diamond Cuban Anklet ($4,700) – @xivkarats 4:43 Storm Necklace – @adinas.jewels “Kylie” 14kt Diamond Script Name Necklace ($850+) – @rubystella 14kt Yellow Gold Diamond Compass Stack Ring ($2,730) – @xivkarats 1997 Diamond Ring – @cartier Yellow Gold Love Ring ($3,250)